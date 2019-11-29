Сухой док для "Адмирала" • 53 • Война

Остаётся на дне

В 2018 году тяжёлый авианесущий крейсер проекта проекта 1143.5 «Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов» встал на ремонт, который должен был завершиться в 2021 году. В октябре этого же года плавучий двухбашенный док ПД-50, в котором находился тяжёлый авианесущий крейсер, затонул. Крейсер был переведен буксирами к причалу 35-го судоремонтного завода, который является филиалом АО «Центр судоремонта «Звездочка». На сегодняшний день ПД-50 остается на дне Кольского залива на глубине 40 метров. Его масса составляет не менее 70 тыс. тонн, решение о способе его подъема не принято.



Отсутствие на Северном флоте плавучего дока, аналогичного построенному в Швеции в 1980 году плавучему двухбашенному доку ПД-50, поставило под вопрос соблюдение сроков ремонта тяжёлого авианесущего крейсера «Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов».





Следует вспомнить, что в 1980-х годах проводились подготовительные работы в целях строительства сухого дока на северной оконечности мыса Чалмпушка в Кольском заливе. Сухой док планировали построить для тяжелого атомного авианесущего крейсера проекта 1143.7 «Ульяновск», который был необходим Военно-морскому флоту Советского Союза и не поместился бы в плавучий двухбашенный док ПД-50. По причине развала СССР и ликвидации Главного управления судоремонтных заводов ВМФ осуществлена лишь первая очередь взрывных работ.



35-й судоремонтный

35-й судоремонтный завод основан в 1938 году в устье р. Роста, впадающей в незамерзающий Кольский залив и имеет удачное месторасположение, обусловленное наличием оборудованной протяженной причальной линии с большими глубинами и достаточным отдалением от фарватера, позволяющим выполнять любые швартовые операции с кораблями и судами больших размерений, включая единственную в Северном регионе заводскую швартовку для ремонта тяжелого авианесущего крейсера «Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов».





Судоремонтным заводом проводилась определенная работа по реализации программы реконструкции и технического перевооружения судоремонтных мощностей, в том числе в рамках Федеральной целевой программы «Развитие оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации на 2011—2020 годы». Велась работа по заключению договоров и разработке проектно-сметной документации на реконструкцию производства, которой предусматривался снос устаревших сооружений и строительство комплексно-докового производства для выполнения всех видов доковых работ. Предусматривалось строительство сухого дока для ремонта крупнотоннажных надводных кораблей, атомных подводных лодок и гражданских судов.



На предприятии имеется изношенный двухкамерный сухой док. Длина северной камеры составляет 179 м, южной – 225 м. Ширина обоих камер одинаковая – 22 м.





Планировалась разборка перемычки между камерами сухого дока и строительство на его месте удлинённого и расширенного однокамерного сухого дока согласно плану технического развития производства. При этом габаритные размеры стапель-палубы должны составить 70 на 400 метров. Данные габариты необходимы для докового ремонта тяжёлого авианесущего крейсера «Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов». Проект по объединению камер подготовили еще в начале 2010-х годов, однако тогда на его воплощение не нашли денежных средств.



Гибель плавучего двухбашенного дока ПД-50 значительно ускорила работы по реконструкции сухого дока. Проведено водолазное обследование по осям планируемой забивки свай, зафиксированы и определены крупногабаритные предметы. Построены временные сооружения и демонтирован причал, стройплощадка ограждена, модернизированы дороги для проезда строительной техники в местах нахождения инженерно-технических коммуникаций.





Кредитное соглашение

В качестве опорного банка для работы с оборонно-промышленным комплексом правительство в начале 2018 года определило ПАО "Промсвязьбанк". 5 июня 2019 года ПАО «Промсвязьбанк» и АО «Центр судоремонта «Звездочка» заключили кредитное соглашение. В рамках кредитного соглашения денежные средства инвестируются в модернизацию производственных мощностей 35-го судоремонтного завода. В июле 2019 года АО «Центр судоремонта «Звездочка» заключило контракт с АО «Инвестиции. Инжиниринг. Строительство» на модернизацию сухого дока 35-го судоремонтного завода. Стоимость контракта составила около 20 млрд. руб.



13 ноября 2019 года на электронной торговой площадке автоматизированной системы торгов государственного оборонного заказа появился протокол заседания закупочной комиссии по результатам проведения закупочной процедуры способом открытого запроса предложений на осуществление строительного и финансового контроля по строительству объекта «Реконструкция и техническое перевооружение 2-камерного сухого дока на 35-м судоремонтном заводе». На основании ранжирования заявок участников предложено признать победителем закупочной процедуры участника, предложившего заключить договор на осуществление строительного и финансового контроля по строительству вышеуказанного объекта на сумму 124,9 млн. руб. Как следует из текста проекта договора, исполнитель начнёт оказание услуг с момента заключения договора и завершит до 15 декабря 2022 года, но не ранее получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.



Таким образом, только после гибели плавучего двухбашенного дока ПД-50 началась реализация проекта по строительству сухого дока для ремонта крупнотоннажных надводных кораблей на Северном флоте.

В 2018 году тяжёлый авианесущий крейсер проекта проекта 1143.5 «Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов» встал на ремонт, который должен был завершиться в 2021 году. В октябре этого же года плавучий двухбашенный док ПД-50, в котором находился тяжёлый авианесущий крейсер, затонул. Крейсер был переведен буксирами к причалу 35-го судоремонтного завода, который является филиалом АО «Центр судоремонта «Звездочка». На сегодняшний день ПД-50 остается на дне Кольского залива на глубине 40 метров. Его масса составляет не менее 70 тыс. тонн, решение о способе его подъема не принято.Отсутствие на Северном флоте плавучего дока, аналогичного построенному в Швеции в 1980 году плавучему двухбашенному доку ПД-50, поставило под вопрос соблюдение сроков ремонта тяжёлого авианесущего крейсера «Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов».Следует вспомнить, что в 1980-х годах проводились подготовительные работы в целях строительства сухого дока на северной оконечности мыса Чалмпушка в Кольском заливе. Сухой док планировали построить для тяжелого атомного авианесущего крейсера проекта 1143.7 «Ульяновск», который был необходим Военно-морскому флоту Советского Союза и не поместился бы в плавучий двухбашенный док ПД-50. По причине развала СССР и ликвидации Главного управления судоремонтных заводов ВМФ осуществлена лишь первая очередь взрывных работ.35-й судоремонтный завод основан в 1938 году в устье р. Роста, впадающей в незамерзающий Кольский залив и имеет удачное месторасположение, обусловленное наличием оборудованной протяженной причальной линии с большими глубинами и достаточным отдалением от фарватера, позволяющим выполнять любые швартовые операции с кораблями и судами больших размерений, включая единственную в Северном регионе заводскую швартовку для ремонта тяжелого авианесущего крейсера «Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов».Судоремонтным заводом проводилась определенная работа по реализации программы реконструкции и технического перевооружения судоремонтных мощностей, в том числе в рамках Федеральной целевой программы «Развитие оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации на 2011—2020 годы». Велась работа по заключению договоров и разработке проектно-сметной документации на реконструкцию производства, которой предусматривался снос устаревших сооружений и строительство комплексно-докового производства для выполнения всех видов доковых работ. Предусматривалось строительство сухого дока для ремонта крупнотоннажных надводных кораблей, атомных подводных лодок и гражданских судов.На предприятии имеется изношенный двухкамерный сухой док. Длина северной камеры составляет 179 м, южной – 225 м. Ширина обоих камер одинаковая – 22 м.Планировалась разборка перемычки между камерами сухого дока и строительство на его месте удлинённого и расширенного однокамерного сухого дока согласно плану технического развития производства. При этом габаритные размеры стапель-палубы должны составить 70 на 400 метров. Данные габариты необходимы для докового ремонта тяжёлого авианесущего крейсера «Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов». Проект по объединению камер подготовили еще в начале 2010-х годов, однако тогда на его воплощение не нашли денежных средств.Гибель плавучего двухбашенного дока ПД-50 значительно ускорила работы по реконструкции сухого дока. Проведено водолазное обследование по осям планируемой забивки свай, зафиксированы и определены крупногабаритные предметы. Построены временные сооружения и демонтирован причал, стройплощадка ограждена, модернизированы дороги для проезда строительной техники в местах нахождения инженерно-технических коммуникаций.В качестве опорного банка для работы с оборонно-промышленным комплексом правительство в начале 2018 года определило ПАО "Промсвязьбанк". 5 июня 2019 года ПАО «Промсвязьбанк» и АО «Центр судоремонта «Звездочка» заключили кредитное соглашение. В рамках кредитного соглашения денежные средства инвестируются в модернизацию производственных мощностей 35-го судоремонтного завода. В июле 2019 года АО «Центр судоремонта «Звездочка» заключило контракт с АО «Инвестиции. Инжиниринг. Строительство» на модернизацию сухого дока 35-го судоремонтного завода. Стоимость контракта составила около 20 млрд. руб.13 ноября 2019 года на электронной торговой площадке автоматизированной системы торгов государственного оборонного заказа появился протокол заседания закупочной комиссии по результатам проведения закупочной процедуры способом открытого запроса предложений на осуществление строительного и финансового контроля по строительству объекта «Реконструкция и техническое перевооружение 2-камерного сухого дока на 35-м судоремонтном заводе». На основании ранжирования заявок участников предложено признать победителем закупочной процедуры участника, предложившего заключить договор на осуществление строительного и финансового контроля по строительству вышеуказанного объекта на сумму 124,9 млн. руб. Как следует из текста проекта договора, исполнитель начнёт оказание услуг с момента заключения договора и завершит до 15 декабря 2022 года, но не ранее получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.Таким образом, только после гибели плавучего двухбашенного дока ПД-50 началась реализация проекта по строительству сухого дока для ремонта крупнотоннажных надводных кораблей на Северном флоте. Аристарх Людвигович Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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