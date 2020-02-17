Сухопутные силы России вошли в Идлиб, где их ждали 7000 бойцов Эрдогана

Российские сухопутные силы вошли в мятежную провинцию Идлиб. Причем сделано это официально и полноценно — автомобили наших военных, ни от кого не скрываясь, проехались по дороге, ведущей из Дамаска, и остановились на определенном участке трассы Дамаск-Алеппо. Да, эта та самая, уже успевшая стать знаменитой трасса М-5, взятие которой асадитами преподносилось чуть ли как не ключевое событие в войне против сепаратистов. Собственно, это событие и стало причиной того, почему наши силы вошли в эту мухафазу. Россияне взяли на себя охрану идлибского участка дороги. Все бы ничего, только происходит это на фоне тяжелого обострения с Турцией.

Москва и Анкара не могут договориться о будущем Идлиба. Ситуация обостряется. Посол России в Турции Алексей Ерхов рассказал телеканалу «Звезда», что получает новые угрозы и оскорбления.

«Из последних, что нападало вчера вечером и сегодня утром, такие вещи как: „Мы возведем небоскребы из черепов ваших военных“ и „Заплатите цену за каждую каплю пролитой вами крови“ и так далее», — сообщил дипломат.

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Турки видят Идлиб независимой от Дамаска территорией со своими властями, которые после создания новой Конституции Сирии, возможно, примут участие в выборах и попадут или не попадут во власть. Но до тех пор, пока это не произойдет, у Асада не должно быть вообще никаких прав на эту территорию. Зная положение дел, можно уверенно говорить, что при нынешнем поколении власть имущих и сепаратистов интеграция провинции в состав САР вряд ли бы произошла. Они ни то, что о конституции договориться не могут, они до сих пор не определились с членами совета, который займется разработкой документа, хотя формально этим вопросом занимаются уже несколько лет. Так что турки знают, за кого держатся, и знают, что в перспективе эта их определенность позволит им фактически аннексировать Идлиб.

Однако официально их позиция обосновывается требованиями местных сепаратистов, которые утверждают, что истинные сирийцы давным-давно устали от клана Асадов и их прихлебал, правящих арабской республикой уже на протяжении полувека. Да, Асады правят 50 лет, и за это время с ними много чего плохо хотели сделать. Тем не менее, вряд ли кто из тех демонстрантов, что еще в 2011 году в Даръа кричали «Долой Асада!», представлял, каким адом обернется будущее его страны, и в каких условиях будут доживать свой век оппозиционеры, загнанные в Идлиб и униженные как интервентами, так и асадовцами. И за эти годы, что Асад потратил на сохранение власти и борьбу с этими самыми оппозиционерами, отношение к нему вдруг резко поменялось, по крайней мере, жители Дамаска, Тартуса и даже до сих пор беспокойного Алеппо очень и очень довольны им, ибо имя его ассоциируется с миром и относительной стабильностью. Так что есть основания полагать, что и в Идлибе многие были бы только рады приходу официальных сирийских сил. Но так уж вышло, что прийти они могут только с войной.

Турки против этого, а Россия — за. Интересно, что ввод наших военных в зону конфликта связан как раз-таки с Анкарой. Соглашение Эрдогана и Путина по Идлибу предусматривало передачу контроля над трассой М-5 российской стороне. Однако янычары почему-то этим недовольны, полагая, что Кремль, поддерживая асадитов, давно уже отступился от договоренностей. И их недовольство проявляется в военном плане больше, чем в любых других. По информации идлибских источников, которую распространили многочисленные арабские СМИ и вторящие им иностранные, всего за несколько недель Анкара успела ввести в Идлиб целую армию. Речь идет как минимум о семи тысяч военных. Это больше американского и российского контингентов вместе взятых. Это, кстати, без учета ВВС, которые в случае обострения обязательно примут участие в антиасадовской операции. Просто для осуществления ударов им в отличие от России не обязательно иметь постоянную базу в Сирии — соседство с арабской республикой дает Анкаре такое преимущество.

Для чего это делается? Для чего так много людей? Вряд ли это показуха, ибо Анкара не особенно-то и афиширует наращивание контингента в Идлибе. Скорее всего, эти люди пришли реально остановить Асада и поддерживающие его силы. И пока у них кое-что получается. По крайней мере, наступление на столицу провинции остановилось — асадитам оставалось всего несколько километров до города Идлиб, но они пока оставили все попытки до него добраться. И сейчас бои идут на севере-востоке оккупированной сепаратистами зоны за небольшой клочок земли. И это немного странно, потому как еще пару дней назад близ Идлиба были серьезнейшие бои, в ходе которых погибли сотни бойцов с разных сторон. Видимо, туркам было достаточно лишь войти в район и нанести пару артиллерийский ударов, чтобы все прекратить. Никакой иронии — просто все действительно так и произошло.

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Российский политолог и востоковед Олег Гущин полагает, что сейчас Турции просто нужно время, чтобы уладить дела в Идлиба, а в дальнейшем провинцию, скорее всего, ждет все-таки присоединение к основной территории Сирийской арабской республики.

— Я не думаю, что происходящее перейдет в фазу самого горячего противостояния Турции с Сирией или, тем более, Россией. Нет, Путин и Эрдоган договорились, но, как оказалось, это была не самая лучшая идея. Может, и хорошая, но на деле реализовать мир было не так-то просто. Впрочем, это перемирие на северо-западе дало Дамаску возможность закончить с другими проблемными территориями. У боевиков же было время успокоиться и либо собраться с силами, либо решить, что пора бы уже разъехаться. Это как с Врангелем в 1920 году, который засел в Крыму. У него было время на эвакуацию, пока красные разбирались то с поляками, то с другими проблемами, то есть пока они какое-то время не трогали Крым.

Или как с Чан Кайши, который благополучно эвакуировался от коммунистов в Тайвань и до сих пор там процветает, ну, его наследники. В Идлибе, конечно, немного другая ситуация, ибо значительную часть из тех, кто там засел, мировое сообщество и за людей-то не считает — все-таки там полно террористов. Но вот другая часть, та, что реально является оппозицией, и кого можно считать полноценными участниками гражданской войны, не просто исчадиями ада, вот они имели право на выбор. Но прекратить борьбу они не захотели. Теперь они в безвыходном положении и уповать остается только на турок. Анкара же сейчас, скорее всего, хочет, отобрать из этой огромной массы наиболее приемлемых людей и не дать им сгинуть в идлибском конфликте. С остальными же — все сложно. Обычно таких — только к стенке, потому что лагерей столько ни в Сирии, ни в Турции нет, чтобы их держать, да и зачем их держать? С эвакуацией в Ливию — не вышло. Все нашли это идиотской затеей, даже американцы, которые ошалели от этого экспорта терроризма. Насчет же границ, я думаю, турки знают способ, как не допустить ее прорыва — пару очередей по ногам или в воздух, и любые попытки штурмов кордона прекращаются. На Ближнем Востоке это обычно эффективно. Может и не гуманно, но зато действенно. И вот эти нюансы все надо решить. Эрдоган и Путин — умные люди, думаю, должны разобраться, обойдясь без проблем.

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