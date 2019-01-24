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Сухим из воды
24 января 2019, 20:09 • 134 • Карикатуры
Аналитики Bank of America Merrill Lynch прогнозируют резкое укрепление рубля в 2019 году.
© Виталий Подвицкий
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