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Суицид или убийство: Вскрытие поставило точку в деле миллиардера-педофила

17 августа 2019, 03:39  •  93 • В мире
В деле американского миллиардера-педофила Джеффри Эпштейна поставлена точка с помощью вскрытия. Оно показало, что речь идёт не об убийстве, а о суициде.
Ранее Эпштейн был задержан по подозрению в торговле людьми и педофилии. Его посчитали причастным к поставкам юных девушек для секс-услуг и насилию над несовершеннолетними девушками.
В ожидании суда миллиардер, имевший связи с самыми высшими кругами американского общества (его замечали в компании Дональда Трампа и Билла Клинтона), находился в манхэттенской тюрьме. Недавно его нашли мёртвым в одной из камер.
При этом многие полагали, что богача убили, чтобы он не мог рассказать о других участниках своих тёмных делишек. Однако, как пишет The New York Times, в итоге коронеры, делавшие вскрытие, пришли к выводу, что речь идёт всё же о суициде.

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