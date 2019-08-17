Суицид или убийство: Вскрытие поставило точку в деле миллиардера-педофила

Ранее Эпштейн был задержан по подозрению в торговле людьми и педофилии. Его посчитали причастным к поставкам юных девушек для секс-услуг и насилию над несовершеннолетними девушками.

В ожидании суда миллиардер, имевший связи с самыми высшими кругами американского общества (его замечали в компании Дональда Трампа и Билла Клинтона), находился в манхэттенской тюрьме. Недавно его нашли мёртвым в одной из камер.

При этом многие полагали, что богача убили, чтобы он не мог рассказать о других участниках своих тёмных делишек. Однако, как пишет The New York Times, в итоге коронеры, делавшие вскрытие, пришли к выводу, что речь идёт всё же о суициде.