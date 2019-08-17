|
Суицид или убийство: Вскрытие поставило точку в деле миллиардера-педофила
17 августа 2019, 03:39 • 93 • В мире
В деле американского миллиардера-педофила Джеффри Эпштейна поставлена точка с помощью вскрытия. Оно показало, что речь идёт не об убийстве, а о суициде.
Ранее Эпштейн был задержан по подозрению в торговле людьми и педофилии. Его посчитали причастным к поставкам юных девушек для секс-услуг и насилию над несовершеннолетними девушками.
В ожидании суда миллиардер, имевший связи с самыми высшими кругами американского общества (его замечали в компании Дональда Трампа и Билла Клинтона), находился в манхэттенской тюрьме. Недавно его нашли мёртвым в одной из камер.
При этом многие полагали, что богача убили, чтобы он не мог рассказать о других участниках своих тёмных делишек. Однако, как пишет The New York Times, в итоге коронеры, делавшие вскрытие, пришли к выводу, что речь идёт всё же о суициде.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
93
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
12 августа 2019, 06:39
|
10 августа 2019, 10:39
|
12 августа 2019, 22:54
|
10 августа 2019, 05:54
|
13 августа 2019, 02:09
|
16 августа 2019, 04:54
|
14 августа 2019, 10:24