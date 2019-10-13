Суеверуем! • 75 • Аналитика Чёрт-те что происходит: буддист крестится на людях, а католик, возглавляющий крупнейший банк, нахваливает иудейскую каббалу, одновременно якшаясь с индуистскими гуру. Чуть ли не каждый второй чиновник на запястье носит красную нитку от сглаза одновременно с нательным крестиком. Что в головах у людей, управляющих государством? Несколько дней назад в Петербурге проходил конгресс Русского религиоведческого общества. Было много интересных выступлений, но самые горячие обсуждения на сей раз велись в кулуарах. Тема-то непубличная, даже, можно сказать, неприличная. Участники форума – не только духовные лица, но и видные учёные – недоумевали: как в головах представителей высшего руководства нашей страны сочетаются традиционные для России верования с самыми неприглядными суевериями?! Проблема масштабная, признают религиоведы, и практически неискоренимая. Напоказ наши руководители исповедуют традиционные для страны религии и при этом практикуют и популяризируют многочисленные сомнительные культы! И как понять, во что же всё-таки они веруют? Герман Греф: равнение на лингам! «Я – верующий человек», – признался как-то Дмитрий Медведев в эфире телепрограммы Владимира Познера. Казалось бы, никаких сомнений, какой веры Медведев: четыре года назад премьера торжественно посвятили в диаконы Русской православной церкви. Удостоверение выдали, номер 3590. Но одновременно с православными обрядами глава правительства увлекается оккультной практикой – йогой. Известно, что одним из учителей Медведева был немецкий йог Алока Нама Ба Хал, «физическое воплощение австрийского лекаря Кана, проживавшего в XIX веке». А ещё гуру Нама Ба Хал – «ангел магнетической службы» и медиум, общающийся с душами мёртвых, прославившийся благодаря умению «передавать священные световые знаки на языке элохим». Самое примечательное в этом казусе то, что тесное общение Медведева с Нама Ба Халом происходило в промежутке между признанием Познеру и получением диаконских «корочек». Между прочим, упитанный лысый молодой ариец Нама Ба Хал в постылом прошлом – помощник анестезиолога в муниципальной больнице. И он ничуть не похож внешне на свой иудейский прообраз (доктор Кан, судя по дошедшему до нас живописному изображению, носил чёрную шевелюру, длинную, как у ребе, бороду и очки на носу). Но разве это важно, если благодаря знакомству с российским премьером обеспечил своему берлинскому центру «Крайон» долгое безбедное существование? «Да-да, Алока Нама – тот самый гуру российского премьер-министра!» От высокопоставленной клиентуры отбоя нет, и чуть ли не половина её – из России. В отличие от православного Медведева глава Сбербанка Герман Греф позиционирует себя как прихожанина римско-католической церкви. При этом банкир явно не чужд эзотерике. В 2016 году, выступая на питерском экономическом форуме, он озадачил почтеннейшую публику восхвалениями иудейской каббалы: «В иудейской культуре каббала давала науку жизни. Она 3 тыс. лет была секретным учением, потому что люди понимали, что такое снять пелену с глаз миллионов людей и сделать их самодостаточными». Тогда же на запястье у Грефа впервые заметили красную нитку – символ каббалы. Многие, помнится, недоумевали: а он точно католик?! Повод для сомнения, признаться, возник: не прошло и года, как Греф пригласил прочитать лекцию сотрудникам Сбербанка индийского гуру Джагги Васудева. Джагги – модный в среде богатых европейцев и американцев духовный наставник, но не индуист, а скорее мистик (как и Алока Нама). «Человеческое общество, религия, государства, – провозглашает Джагги, – всё это разрушится, и это хорошо! Пользы от этого будет больше, чем вреда». Ещё цитата: «Завтра не существует и никогда не будет существовать. Поэтому не бойтесь завтра». Если вы сомневаетесь, что эта чушь может быть интересна широким массам, – не сомневайтесь. Семь тысяч человек, купивших билеты на лекцию Джагги в столичном Крокус Сити Холле, отвалили за них от 1,5 до 12,5 тыс. рублей. В каком православном храме собирают такие пожертвования?! По теме 16674 Комплекс государственной неполноценности Украина ждёт "волшебника" Стены и потолок храма Садхгуру расписаны христианскими, иудейскими, мусульманскими, зороастрийскими и буддистскими символами, а в самом его центре установлена статуя из чёрного гранита, символизирующая мужской половой орган, – 4 метра в высоту. Этой статуе, похоже, в ашраме и молятся. В прошлом году Греф привозил Джагги на ПМЭФ. Гостям, видимо, следовало припасть пересохшими устами к сосуду духовной муд­рости. Очень странные обряды Высшие чиновники, и особенно силовики, чуть ли не поголовно интересуются оккультизмом, недавно признал политолог Валерий Соловей. В позапрошлом номере «Наша Версия» подробно разбиралась в подоплёке этого примечательного явления. Но у эксперта свой взгляд: «Начальство живёт в мире, который само создало. Как у них там говорят, «усилиями арийской воли»... Есть люди, которых вы можете сначала увидеть на пасхальной службе со свечкой, а потом узнать, что они призывали шаманов для совершения определённых обрядов. Такой религиозный синкретизм». По словам Соловья, высшие руководители силовых ведомств «совершают очень странные обряды». Вот министр обороны Сергей Шойгу. Накануне парадных выездов публично осеняет себя крестным знамением. Хотя из открытых источников известно, что Шойгу – буддист. Подобное соседство двух признанных религий нас не должно напрягать, главное, чтобы скрепляло же? Всё ничего, кабы не одна закавыка. В февральском номере ведомственного журнала Минобороны «Армейский сборник» мелькнула статья полковника запаса Николая Пороскова «Суперсолдат для войн будущего». В ней идёт речь о специальных методиках «боевой парапсихологии», которым учат российских военных и с помощью которых «можно проникать в мысли противника». Поросков пишет, что подобными умениями обладали египетские и вавилонские жрецы. В гитлеровской Германии их использовали оккультисты из «Аненербе», а в сталинском СССР – чекисты-сатанисты Глеба Бокия («Наша Версия» несколько лет назад подробно о них писала). Согласитесь, сложно себе представить, чтобы оккультные практики обсуждались в ведомстве без согласия руководства. Кто «программирует общество»? Перечислять высокопоставленных особ, сочетающих в себе веру с неверием, можно, кажется, бесконечно. Про Анатолия Чубайса как-то писала «Вечерняя Казань»: мол, глава «Роснано» «стал очень суеверным», «избегает разговоров о будущем, по его словам, боится сглазить». «Анатолий стал верить в приметы, – уверяет издание, – носит на обратной стороне своего пиджака булавку, чтобы избежать сглаза. Однажды в Тибете один лама подарил Чубайсу оберег на руку. Этот оберег Анатолий не снимает и начал зачитываться книгами о приметах, оберегах, талисманах». Самый известный протеже Чубайса – первый замглавы президентской администрации Сергей Кириенко. О нём в своё время ходило много разных слухов, в частности, утверждалось, что он якобы сблизился с сайентологами. Однако сам чиновник категорически отвергал подобные связи. А однажды автор этих строк наблюдал, как Кириенко истово крестился. Дело было в Нижнем Новгороде осенью 2003 года, во время торжественного молебна на площади Минина и Пожарского по случаю празднования Дня города. Но вот о нём пишут: Кириенко, мол, является последователем философа Георгия Щедровицкого – основателя Московского методологического кружка. Среди психологов последователей Щедровицкого считают маргиналами, пропагандирующими изменение окружающей реальности при посредстве «программирования общества». Это у них называется «социальная инженерия». Методологи никогда не скрывали своего желания влиять на решения властей. Соратником Щедровицкого был философ Мераб Мамардашвили, условно говоря, духовный наставник Михаила Горбачёва, придумавший и внедривший термин «перестройка». Члены кружка методологов консультировали Кириенко ещё в бытность его премьером, а когда он возглавил «Росатом», сын философа Пётр Щедровицкий занял пост советника главы госкорпорации. По теме Русские шпионы проявляют активность. Перед выборами в США 20266 Уйти нельзя остаться! Либералы пытаются всех убедить, что президент подыскивает себе сменщика. Так ли это и кого прочат в преемники? Научное обоснование бесовщины элит Если вы полагаете, что всё, о чём написано выше, лишь частные случаи чьего-то отдельно взятого мракобесия, вынуждены вас разуверить. Два года назад членом экспертного совета исследователей религии при кафедре государственно-конфессиональных отношений Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации стала доктор философских наук Екатерина Элбакян. За глаза её именуют «сектозащитницей» – так называют тех, кто отстаивает права запрещённых в нашей стране сайентологов и иеговистов. По словам Элбакян, задача любого профессионального религио­веда – защита всех религиозных меньшинств и всех гонимых за свою веру. В своих трудах Элбакян обвиняет РПЦ в «клерикализации» и как бы подспудно проводит мысль, что «прямое давление» Православной церкви «на все сферы жизни общества» пагубно. Процитируем её статью «Симптомы клерикализации»: «Примеры вполне определённо говорят о признаках усиливающейся клерикализации. Источником её в основном является одна, но наиболее влиятельная религиозная организации страны – Русская православная церковь. И это происходит в поликонфессиональном и светском государстве. Не ясно только, зачем церкви, претендующей на духовность, такое обмирщение, если ценности «царства мира сего» для неё вторичны?» И вывод: «Вряд ли подобная организация может называться церковью… и претендовать на духовное окормление верующих, на проповедь и выстраивание ценностно-нравственных ориентиров для людей и страны». А ещё Элбакян прямо указывает: «Ключевым негативным событием стала ликвидация «Свидетелей Иеговы»* в России». «Новые религии в России в последние годы чувствуют себя всё более неуютно. Одна из таких религий – сайентология». Говорят, будто Элбакян подсадили наверх неспроста. Вот и борец с сектами Дворкин придерживается той же позиции. Разнообразные культы, часто деструктивные, прорастают в высшем руководстве страны благодаря таким, как Элбакян, считает эксперт. Кое-кому на Западе на руку то, как многоконфессиональная Россия превращается в страну, которой управляют сектанты и язычники, богоборцы и оккультисты. Но чего требовать от руководства страны, если и сами граждане пока не определились, с кем они: с Господом или с его альтер эго. По данным ВЦИОМ, в колдовство, приметы и предсказания верят больше половины наших сограждан – 55%. Столько же полагают, что возможно предсказывать будущее, и только 38% не доверяют предсказателям. На вопрос, существуют ли ведьмы в реальности, 48% опрошенных дали утвердительный ответ. А чего ещё ждать, если депутат Госдумы Сергей Вострецов, предлагавший ввести уголовную ответственность для магов и колдунов, сообщает на всю страну, что его прокляли?! Магов, шаманов и эзотериков на полном серьёзе сертифицируют в Росстате (легализовано более 200 «специалистов»). Код деятельности – 96.09.19, «услуги разнообразные прочие, не включённые в другие группировки», согласно общероссийскому классификатору продукции по видам экономической деятельности (ОКПД 2). Всё чин чинарём. В Ливии вновь вспыхнули бои. Кровь конфликта — нефть Александр ДВОРКИН, специалист по сектам: – Проблема, на мой взгляд, в невысокой общей культуре. Православие в людях не воспитано, оно ими принято как условие попадания наверх. Сегодня он крестится у всех на виду, а завтра сплюнет 3 раза, завидев чёрную кошку. А послезавтра будет распевать мантры, если они войдут в моду. Множество народу, не только молодёжь, носит красные нитки на запястье, даже не представляя себе, что это. Модно! От сглаза! А беда в том, что ничего не изменится. Ибо не изменится общий культурный уровень, нет оснований для его изменения. Общество потребления не стремится что-то понять, осознать – оно только потребляет. Хавает, как сейчас принято говорить. Надела модная барышня, мелькающая в телевизоре, красную нитку – завтра полстраны собезьянничало. И чиновники в том числе. И я бы не стал говорить о заговоре – скорее о глупости. И невысокой культуре. * В апреле 2017 года Верховный суд РФ признал «Свидетелей Иеговы» экстремистской организацией и запретил ее деятельность на территории России. Учение Джагги столь же эклектично, сколь и роспись на его ашраме. Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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