Суэцкий канал заблокировали по указке США. Последнее предупреждение Китаю и России

Война на повестке дня. США показали Китаю и Европе, что могут в любой момент парализовать их торговлю.

Чтобы добраться до важнейших секретов, необязательно иметь Штирлица в стане врага. Для этого обычно вполне достаточно вдумчиво проанализировать имеющуюся в открытом доступе информацию. Наглядной иллюстрацией этой максимы может служить поставивший весь мир на уши инцидент с блокировкой Суэцкого канала. Чтобы понять, что это было, кто, зачем и почему организовал это якобы совершенно случайное происшествие, нужно всего лишь совсем немного поработать головой. Давайте же пропустим через неё самую базовую информацию об этом инциденте, соотнеся с ней происходившие одновременно важнейшие политические события, и тогда всё сразу встанет на свои места.

Что произошло в Суэцком канале

Итак, в минувшую среду (обращаем внимание на все детали!) гигантский японский контейнеровоз, оператором которого является тайваньская компания, набитый снизу доверху китайским грузом, который следовал из КНР в Европу, "случайно" полностью перегородил русло южной части Суэцкого канала, обеспечивающего 12% мировой торговли – в основном из Европы и арабских стран в Китай и обратно. Это случилось в том месте канала, где нет дублирующих водных путей. Перед закупоркой канала капитан контейнеровоза предпринял очень странные манёвры, которые на графике один к одному напоминают мужские гениталии (компания-оператор судна Ever Given утверждает, что это "чистое совпадение"). Блокировка была осуществлена филигранно: никто из членов экипажа контейнеровоза не пострадал, судно не повреждено, акватория не загрязнена. Фирма-оператор заявила, что причиной инцидента стал… внезапно подувший ветер, после чего судно-гигант упёрлось носом и кормой аккурат в противоположные берега.

В результате на главной водной артерии мира образовалась "пробка", в которую попали десятки огромных танкеров, сухогрузов, контейнеровозов, в общей сложности примерно 200 судов. В ней застряло свыше 6,3 миллиона баррелей нефти, в том числе и российской – минимум на 400 миллионов долларов. После того как Ever Given стащат с мели, нормальное движение восстановится только через несколько недель. По данным Bloomberg, ежедневные потери из-за перекрытого канала составляют порядка 9,6 миллиарда долларов. Каждая минута "самой дорогой пробки" в истории обходилась (обратите внимание на цифру) в 6,66 миллиона долларов.

Короче, "подул ветер" и сдул 400-метровое судно шириной 59 метров и грузоподъемностью около 224 тысяч тонн с такими, можно сказать, эпохальными последствиями и именно в том месте Суэцкого канала, где это означает его блокировку. Тех, кто в это верит, можно пожалеть, ибо означает сие только одно: голова используется ими лишь для того, чтобы в неё есть.

Что произошло в мировой политике

Понятно, что раз вышеизложенная версия не работает, следует найти реальное объяснение произошедшему. Единственный способ сделать это – посмотреть, что произошло в последнее время в мировой политике, кому это выгодно, а для кого, напротив, означает "чёрную метку".

Самые свежие знаковые события на мировой арене – это завершившиеся громким скандалом американо-китайские переговоры в Анкоридже (штат Аляска), показавшие, что отношения между обеими странами основательно разрушены, что никакой Кимерики не будет. Это подтвердил на состоявшейся на днях пресс-конференции в Белом доме президент США Джо Байден, заявивший, что Вашингтон не позволит Китаю стать первой страной в мире. Это во-первых.

Во-вторых, состоялся визит в Китай министра иностранных дел России Сергея Лаврова, в ходе которого китайские власти официально подтвердили, что заключённый 20 лет назад российско-китайский Договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве будет не просто продлён, но и наполнится новым содержанием. Подвергаясь растущему прессингу со стороны США, обе суверенные страны фактически встали на путь оформления антиамериканского союза – в ответ на создание США антироссийского и антикитайского союзов из "демократических" стран и недовольных соседей.

В-третьих, по итогам 2020 года Китай впервые в современной истории лишил США звания главного торгового партнёра в торговле с Евросоюзом. "Похищение" Китаем Европы произошло во многом благодаря Суэцкому каналу.

В-четвёртых, продолжали обостряться китайско-тайваньские отношения – по причине подготовки Тайванем к провозглашению себя при поддержке США отдельным от Китая государством, что в Пекине рассматривается как акт сепаратизма, требующий применения военной силы. Превращение китайцев Тайваня в "тайваньчиков", а самого острова – в "непотопляемый авианосец" США, пистолет, приставленный Америкой к виску Китая, для Пекина вещь абсолютно неприемлемая. Примерно как Крым с базирующимся в Севастополе американским флотом для России. Китайским ответом на это будет наверняка блокада Тайваня в расчёте на приход к власти там прокитайских сил (бывших врагов–гоминьдановцев, теперь – почти союзников), которые имеют достаточно сильные позиции, особенно в армии, или высадка китайских войск на острове.

В-пятых, Китай бросил открытый вызов американцам не только в Европе, но и на Ближнем и Среднем Востоке с перспективой заменить для местных правящих кругов США. Непосредственным триггером блокировки Суэцкого канала могли послужить события, имеющие отношение именно к пятому пункту.

Два важнейших турне

24–31 марта совершает визит в Европу редко выезжающий из страны министр обороны, член Госсовета КНР Вэй Фэнхэ. Он посещает Венгрию, Сербию, Грецию и Северную Македонию. Две страны из этого списка – давние члены НАТО и также члены ЕС. Китайского министра принимают на высшем уровне. В Белграде Вэй Фэнхэ предупредил, что Китай не допустит повторения событий, произошедших во время бомбардировок НАТО Югославии в 1999 году, в ходе которых американцы нанесли удар по посольству КНР в Белграде с жертвами среди китайских дипломатов и журналистов. Китайский военный министр, выступающий, безусловно, в качестве личного представителя председателя Си Цзиньпина, посетил место трагедии, заявив: "Вооружённые силы Китая никогда не позволят истории повториться, поскольку Китай полон решимости и имеет возможности для защиты своих национальных интересов". Самое интересное, что у всех этих стран тоже есть свои "Тайвани" – Закарпатье, Косово, Северный Эпир…

И в это же время глава МИД КНР Ван И проводит недельное турне по Ближнему Востоку: Саудовская Аравия, Турция, Иран, ОАЭ, Бахрейн и Оман. В ходе этого визита Пекин выдвинул неожиданную инициативу по Ближнему Востоку – пять принципов урегулирования конфликтов в регионе. Ван И заявил о готовности КНР провести прямые переговоры Палестины и Израиля, конференцию по безопасности в Персидском заливе. Он касался в своих выступлениях ситуации в Сирии, войны в Йемене, затрагивал другие актуальные темы. Это прямой вызов интересам США в регионе, так как с Москвой, также играющей в регионе важную роль, Пекин как-нибудь договорится. Эксперты единодушно увидели в этом событии "политический приход" Китая в регион, "активизацию ближневосточной политики" КНР.

Можно предположить, что, прикрываясь этими громкими фразами, высокопоставленные китайские представители зондировали настроения правящих кругов стран Европы и Ближнего Востока с Ираном, заинтересованных в хороших отношениях с Пекином, чтобы выяснить, как они поведут себя, если произойдут те или иные неожиданности.

Что имеем в сухом остатке

Из всего вышесказанного вытекает простейшее логическое умозаключение. Суэцкий канал заблокировали специально. Речь идёт об американо-тайваньской провокации. Мотивов к её осуществлению у Тайваня и США было более чем достаточно. Один Тайвань на неё никогда бы не решился.

Это сигнал, можно сказать, последнее предупреждение Вашингтона, направленное сразу по нескольким адресам. Во-первых, Китаю (нельзя не слушаться США, точить зубы на Тайвань, сильно дружить с Россией, лезть на Ближний Восток). Во-вторых, Европе (вы с кем связались – вся ваша дурацкая торговля с Китаем висит на волоске, мы можем прикрыть её в любой момент). В-третьих, России (союз с Китаем вам дорого обойдётся, ваши поставки нефти в КНР через Суэцкий канал могут накрыться в любой момент). И ещё, конечно, это предупреждение США странам Ближнего Востока (шутить не будем, за шашни с Китаем накажем вас по полной программе).

Короче, эта провокация США, осуществлённая с помощью зависимых от них стран, явно приурочена к провалу американо-китайских переговоров в Анкоридже, рабочему визиту Лаврова в Китай и турне глав МИД и Минобороны КНР по Ближнему Востоку и Европе. Всё сходится. И всё ясно.