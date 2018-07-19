Суета вокруг "Кинжала" • 212 • Аналитика







Как известно, ГЗУР "Кинжал" состоит сейчас на опытно-боевой эксплуатации в Южном военном округе (ЮВО), и носителями ее являются "более 10" специально переоборудованных истребителей МиГ-31К (или же БК, переделывают их явно из МиГ-31Б/БС с дозаправкой в воздухе, а может, конечно, и старые МиГ-31 без "штанги" берут тоже). Кое-кто даже предположил в печати, что МиГ-31К лишены бортовых радиолокационных комплексов "Заслон" для облегчения. Но это сомнительно — кому нужен ударный самолет, неспособный к доразведке целей, случись что, самостоятельно, или к освещению воздушной обстановки в районе работы, а то мало ли, на кого вслепую нарвешься? Внешнее целеуказание — это отлично, но оно может в самый нужный момент пропасть. Да и на фото и видео с МиГ-31К не видно, чтобы радиопрозрачные конусы (достаточно тяжелые, кстати, в сравнении с металлическими непрозрачными) кто-то заменял на металлические, чтобы облегчить машину, а это было бы сделано обязательно, во всех случаях такой модернизации, например, на рекордных машинах, так и делали. Может, "Заслон" заменили на другую станцию, попроще и с расширенными возможностями по наземным целям? Тоже вряд ли — интеграция нового БРЛК на самолет по объему испытаний сравнима с общим объемом испытаний новой или глубоко модернизированной машины. Где-то вообще мелькали отголоски подобных работ на МиГ-31, кроме как глубокой модернизации на МиГ-31БМ/БСМ, превратившей, по сути, его в новый комплекс, ничего такого не встречалось. Так что, скорее всего, на МиГ-31К стоит все тот же старый добрый "Заслон", возможно, как-то модифицированный.





"Более 10 самолетов" тут — замечательный военный эвфемизм, означающий, скорее всего, дюжину, то есть эскадрилью машин. Когда правила запрещают давать точную численность, но сообщить что-то надо, пишут чушь вроде "дивизион в составе примерно 18 (или 20) САУ 2С19М2 был принят в Н-ской дивизии", хотя и так всем известно, сколько в дивизионе машин, то есть 18. Дальность полета ракеты с этого носителя составляет порядка 2000 км или более. Для аэробаллистического изделия очень важно, кто именно носитель — МиГ-31 является самым быстрым серийным истребителем в мире, состоящим на вооружении (не считая уходящего на покой "папы" МиГ-25, конечно), и дает приращение к скорости ГЗУР порядка 1 км/с, производя пуск из стратосферы выше 20км, никто больше столько не добавит ракете, даже Су-57 или Су-35С. Насколько высоко МиГ может забраться с четырехтонной ракетой и по какой траектории, и производится ли пуск только с горизонтального устойчивого полета или же можно запустить на "горке", то есть забравшись еще выше — вопросы открытые. Правда, одно из информагентств, почему-то, сообщило, что дальность "Кинжала" несколько менее. Шок и трепет. История провала американских СМИ



Источник РИА «Новости» заявлял, что ракета «Кинжал», запускаемая с МиГ-31К, может поражать цели на дистанции в три раза дальше, чем ракета комплекса «Искандер» (1500 километров против 500).



Впрочем, часто представители СМИ (не исключая, в общем, никого, все грешны бывают) попросту не утруждают себя уточнением информации, скажем, заявили им, что дальность "в несколько раз больше", а сколько это конкретно раз — не переспросили. Во всяком случае, верить какому-то непонятному источнику РИА «Новости» и не верить верховному главнокомандующему, заявившему официально о дальности более 2000 км, можно, но это глупо.



Также незадолго до саммита было вброшено то, что и так ожидалось, потому что было логично — "Кинжал" станет на вооружение и дальнего бомбардировщика Ту-22М3М вместе с новой гиперзвуковой ПКР Х-32 и дозвуковой неядерной КР Х-50 (она же Х-СД или "изделие 715"), и, вероятно, еще каким-то новым вооружением. Причем было сообщено, что нести модернизированный "Бэкфайр" сможет сразу 4 "Кинжала" вместо 1 на МиГе. Вот насчет 4 ракет есть обоснованные сомнения. Нет, подвесить ракеты вполне возможно. Даже есть вероятность, что как минимум один "Кинжал" влезет в бомбоотсек. Да еще есть три узла для подвески ракет серии Х-22, а теперь и наследницы — Х-32. Вопрос в другом — радиус с тремя ракетами массой 5.6-5.8т выходил небольшим, дозаправки в воздухе, по договорным причинам, на самолетах этого типа нет, и чаще всего "Бэкфайры" летали и летают с 1-2 ракетами. БР комплекса "Искандер-М" весят чуть менее 4т, на "Кинжале" же виднеется небольшой дополнительный отсек на хвосте, вряд ли масса сильно отличается, и суммарная боевая нагрузка с 4 "Кинжалами" выйдет чуть меньше, чем с 3 Х-22/Х-32. То есть радиус опять будет относительно небольшим, несмотря на то, что сама ракета куда дальнобойнее и Х-22 разных вариантов, и даже Х-32, для которой дальность большинством открытых источников предполагается в районе 1000км или более. Так что реальная нагрузка будет наверняка 2-3 ракеты, и не более того, причем при внутрифюзеляжном размещении дальность полета ошутимо вырастет. Афганистан ждет от России извинений



Несколько поставила в тупик вот эта вот цитата из одного из свежих "вбросов" про "Кинжал".



Дальность применения гиперзвуковой ракеты авиационного комплекса «Кинжал» достигнет примерно 3000 километров с ракетоносцем-бомбардировщиком Ту-22М3, тогда как в случае истребителя-перехватчика МиГ-31К она составляет более 2000 километров, сообщил ТАСС источник в оборонно-промышленном комплексе.

Собеседник отметил, что дальность применения комплекса «Кинжал» имеет смысл определять как сумму боевого радиуса действия самолета-носителя (обычно в два раза меньше его максимальной дальности) и собственной дальности ракеты, отсчитываемой непосредственно после ее пуска с носителя. «Для Ту-22М3, на котором в ближайшее время будет испытываться ракета, дальность поражения целей гиперзвуковой ракетой составит более 3000 километров», — сказал источник.

Собеседник отказался назвать точную собственную дальность ракеты комплекса «Кинжал».



Понятно, что собственная дальность авиационной аэробаллистической ракеты и не имеет особого значения, ведь она не запускается со статичной платформы, да и не надо ее сообщать потенциальному противнику. А вот дальность применения "Кинжала" ну никак нельзя учитывать, как "сумму радиуса действия самолета и дальности ракеты с этого самолета". Формально это будет предельная досягаемость комплекса (если самолет без дозаправки в воздухе), конечно, но дальность пуска в 2000км с МиГ-31К — это не дальность самолета+дальность ракеты. К тому же, радиус действия Ту-22М3М, не обладающего возможностью дозаправки, сравнивать с обладающим такой возможностью вариантом МиГ-31К никак нельзя. Нас ждёт горячая осень?



Дальность полета ракеты — это именно сколько пролетит ракета с этого конкретно типа самолета с учетом данного им приращения скорости и высоты пуска. Но в связи с этим никак не может она быть больше в 1.5 раза у "тушки", чем у МиГа — и потолок у Ту-22М3М поменьше, и максимальная скорость порядка 2М, а не 2.83М.



Но не исключено, что она все же и вправду больше. Но при одном условии: если модификации ракеты будут отличаться. Большая полезная нагрузка дальнего бомбардировщика, в том числе возможности узлов подвески, позволяют создать, скажем, версию "Кинжала" с дополнительной разгонной ступенью, благо никаких договорных ограничений на этот счет нет, официально ракета заявлена противокорабельной. Вот в этом случае там вполне возможна дальность и в 3000 км. Стоит также предположить, что "окинжаливание" ударных машин ВКС будет продолжено. Автор бы не исключил появления "Кинжала" между двигательных гондол "утенка" Су-34 (или уже Су-34М), и даже Су-57. Но постепенно мы увидим, так ли это будет.



Хотя, конечно, до публикации каких-либо развернутых и детальных официальных данных по этому интереснейшему и грозному ракетному комплексу гадать можно хоть до дождичка в четверг. Чем, собственно, все и занимаются, не исключая и автора этих строк. Периодически в СМИ всплывают сообщения об уже известных разработках, причем часто они выдаются ими за некие откровения, таковыми совершенно не являясь. Чего тут больше — желания "рубануть сенсацию", пока не опередили, или непрофессионализма и нежелания проверять хоть как-то информацию, сложно сказать. Так и за несколько дней, прошедших с момента окончания саммита Путина и Трампа, произошло со всем уже известной гиперзвуковой аэробаллистической управляемой противокорабельной (точнее, многоцелевой — наземные цели она тоже поражает) ракетой "Кинжал". Причем некая информация по поводу нее вбрасывалась и незадолго перед саммитом, что наводит на мысль: это неспроста. Американцам "напоминали" об уже стоящем на опытно-боевой эксплуатации оружии, в том числе и в ядерном варианте, вместе с рядом других новейших систем, делающих столь любимые американцами авианосные ударные группы лишь очень большими и удобными мишенями. Путин недаром сообщил, что некую "записку" передавали американской стороне и по вопросам ПРО, и по Договору РСМД, и по СНВ-3, и про космосу военного назначения, и, видимо, по "гиперзвуку". Что там в этой записке было, конечно, мы не узнаем, но стоит предположить, что там была некая краткая выжимка по ряду возможностей России в этих сферах, если американцы не "прикрутят фитилек", то эти возможности и ряд других будут реализованы широко и открыто. Причем наверняка речь шла и о системах, о которых пока публике не рассказывали. Но вернемся к нашим баранам, точнее, "Кинжалам".Как известно, ГЗУР "Кинжал" состоит сейчас на опытно-боевой эксплуатации в Южном военном округе (ЮВО), и носителями ее являются "более 10" специально переоборудованных истребителей МиГ-31К (или же БК, переделывают их явно из МиГ-31Б/БС с дозаправкой в воздухе, а может, конечно, и старые МиГ-31 без "штанги" берут тоже). Кое-кто даже предположил в печати, что МиГ-31К лишены бортовых радиолокационных комплексов "Заслон" для облегчения. Но это сомнительно — кому нужен ударный самолет, неспособный к доразведке целей, случись что, самостоятельно, или к освещению воздушной обстановки в районе работы, а то мало ли, на кого вслепую нарвешься? Внешнее целеуказание — это отлично, но оно может в самый нужный момент пропасть. Да и на фото и видео с МиГ-31К не видно, чтобы радиопрозрачные конусы (достаточно тяжелые, кстати, в сравнении с металлическими непрозрачными) кто-то заменял на металлические, чтобы облегчить машину, а это было бы сделано обязательно, во всех случаях такой модернизации, например, на рекордных машинах, так и делали. Может, "Заслон" заменили на другую станцию, попроще и с расширенными возможностями по наземным целям? Тоже вряд ли — интеграция нового БРЛК на самолет по объему испытаний сравнима с общим объемом испытаний новой или глубоко модернизированной машины. Где-то вообще мелькали отголоски подобных работ на МиГ-31, кроме как глубокой модернизации на МиГ-31БМ/БСМ, превратившей, по сути, его в новый комплекс, ничего такого не встречалось. Так что, скорее всего, на МиГ-31К стоит все тот же старый добрый "Заслон", возможно, как-то модифицированный."Более 10 самолетов" тут — замечательный военный эвфемизм, означающий, скорее всего, дюжину, то есть эскадрилью машин. Когда правила запрещают давать точную численность, но сообщить что-то надо, пишут чушь вроде "дивизион в составе примерно 18 (или 20) САУ 2С19М2 был принят в Н-ской дивизии", хотя и так всем известно, сколько в дивизионе машин, то есть 18. Дальность полета ракеты с этого носителя составляет порядка 2000 км или более. Для аэробаллистического изделия очень важно, кто именно носитель — МиГ-31 является самым быстрым серийным истребителем в мире, состоящим на вооружении (не считая уходящего на покой "папы" МиГ-25, конечно), и дает приращение к скорости ГЗУР порядка 1 км/с, производя пуск из стратосферы выше 20км, никто больше столько не добавит ракете, даже Су-57 или Су-35С. Насколько высоко МиГ может забраться с четырехтонной ракетой и по какой траектории, и производится ли пуск только с горизонтального устойчивого полета или же можно запустить на "горке", то есть забравшись еще выше — вопросы открытые. Правда, одно из информагентств, почему-то, сообщило, что дальность "Кинжала" несколько менее.Впрочем, часто представители СМИ (не исключая, в общем, никого, все грешны бывают) попросту не утруждают себя уточнением информации, скажем, заявили им, что дальность "в несколько раз больше", а сколько это конкретно раз — не переспросили. Во всяком случае, верить какому-то непонятному источнику РИА «Новости» и не верить верховному главнокомандующему, заявившему официально о дальности более 2000 км, можно, но это глупо.Также незадолго до саммита было вброшено то, что и так ожидалось, потому что было логично — "Кинжал" станет на вооружение и дальнего бомбардировщика Ту-22М3М вместе с новой гиперзвуковой ПКР Х-32 и дозвуковой неядерной КР Х-50 (она же Х-СД или "изделие 715"), и, вероятно, еще каким-то новым вооружением. Причем было сообщено, что нести модернизированный "Бэкфайр" сможет сразу 4 "Кинжала" вместо 1 на МиГе. Вот насчет 4 ракет есть обоснованные сомнения. Нет, подвесить ракеты вполне возможно. Даже есть вероятность, что как минимум один "Кинжал" влезет в бомбоотсек. Да еще есть три узла для подвески ракет серии Х-22, а теперь и наследницы — Х-32. Вопрос в другом — радиус с тремя ракетами массой 5.6-5.8т выходил небольшим, дозаправки в воздухе, по договорным причинам, на самолетах этого типа нет, и чаще всего "Бэкфайры" летали и летают с 1-2 ракетами. БР комплекса "Искандер-М" весят чуть менее 4т, на "Кинжале" же виднеется небольшой дополнительный отсек на хвосте, вряд ли масса сильно отличается, и суммарная боевая нагрузка с 4 "Кинжалами" выйдет чуть меньше, чем с 3 Х-22/Х-32. То есть радиус опять будет относительно небольшим, несмотря на то, что сама ракета куда дальнобойнее и Х-22 разных вариантов, и даже Х-32, для которой дальность большинством открытых источников предполагается в районе 1000км или более. Так что реальная нагрузка будет наверняка 2-3 ракеты, и не более того, причем при внутрифюзеляжном размещении дальность полета ошутимо вырастет.Несколько поставила в тупик вот эта вот цитата из одного из свежих "вбросов" про "Кинжал".Понятно, что собственная дальность авиационной аэробаллистической ракеты и не имеет особого значения, ведь она не запускается со статичной платформы, да и не надо ее сообщать потенциальному противнику. А вот дальность применения "Кинжала" ну никак нельзя учитывать, как "сумму радиуса действия самолета и дальности ракеты с этого самолета". Формально это будет предельная досягаемость комплекса (если самолет без дозаправки в воздухе), конечно, но дальность пуска в 2000км с МиГ-31К — это не дальность самолета+дальность ракеты. К тому же, радиус действия Ту-22М3М, не обладающего возможностью дозаправки, сравнивать с обладающим такой возможностью вариантом МиГ-31К никак нельзя.Дальность полета ракеты — это именно сколько пролетит ракета с этого конкретно типа самолета с учетом данного им приращения скорости и высоты пуска. Но в связи с этим никак не может она быть больше в 1.5 раза у "тушки", чем у МиГа — и потолок у Ту-22М3М поменьше, и максимальная скорость порядка 2М, а не 2.83М.Но не исключено, что она все же и вправду больше. Но при одном условии: если модификации ракеты будут отличаться. Большая полезная нагрузка дальнего бомбардировщика, в том числе возможности узлов подвески, позволяют создать, скажем, версию "Кинжала" с дополнительной разгонной ступенью, благо никаких договорных ограничений на этот счет нет, официально ракета заявлена противокорабельной. Вот в этом случае там вполне возможна дальность и в 3000 км. Стоит также предположить, что "окинжаливание" ударных машин ВКС будет продолжено. Автор бы не исключил появления "Кинжала" между двигательных гондол "утенка" Су-34 (или уже Су-34М), и даже Су-57. Но постепенно мы увидим, так ли это будет.Хотя, конечно, до публикации каких-либо развернутых и детальных официальных данных по этому интереснейшему и грозному ракетному комплексу гадать можно хоть до дождичка в четверг. Чем, собственно, все и занимаются, не исключая и автора этих строк. Автор: Я. Вяткин, специально для "Военного обозрения" Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники Загрузка... 212 Источник Похожие новости Запальный шнур пороховой бочки Европы подожжён! Где взять денег на "Буяны", когда пусты карманы? Афганистан ждет от России извинений

Нас ждёт горячая осень? Шок и трепет. История провала американских СМИ Убивать русских станет труднее Новости партнеров