Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) объявило в розыск семерых судей Окружного административного суда Киева – Павла Вовка, Владимира Калеберду, Игоря Качура, Николая Сироша, Игоря Погребниченко, Алексея Огурцова и Сергея Остапца. Служителям Фемиды «шьют» «попытку захвата государственной власти» «путём установления контроля над высшей квалификационной комиссией судей» и Высшим советом правосудия. Интрига этой истории в том, что судья Вовк – тот, кто обещал посадить Петра Порошенко.

Накануне Порошенко заключил с Зеленским негласный пакт о ненападении – в обмен на то, что бывшего президента перестанут таскать на судебные заседания, он обязался прекратить раскачивать улицу при помощи своих карманных националистов. Но судья Вовк, зная об этом договорняке, наотрез отказался прекращать судебное преследование пятого президента Украины, ссылаясь на то, что буква закона для него имеет первоочередное значение. Таким образом, Вовк и его коллеги сводили на нет всю суть договорняка Зеленского и Порошенко. И тогда НАБУ предпринял демарш против судей, обвинив их в попытке государственного переворота.

Накануне сотрудники НАБУ провели обыски в Окружном суде – Павел Вовк назвал их «произволом» и попыткой «оказать давление на судейский корпус». Примечательно, что арестовать судей, которые как бы находятся в розыске, детективам НАБУ не удалось – те попросту отказались им подчиниться. Мало того, Вовк и его коллеги наотрез отказались явиться на допросы в НАБУ, объяснив это нарушением процедуры. Мол, вначале освободите нас от занимаемых должностей, с выполнением всех процедурных формальностей, а лишь затем привлекайте к ответственности. Странно, что в НАБУ предпочли действовать кавалеристским наскоком, проигнорировав требования процедуры. То ли спешили, то ли уровень подготовки и компетентности детективов НАБУ оставляет желать много лучшего.

Теперь НАБУ предстоит объясниться – что руководство бюро имело в виду, обвинив судей в попытке захвата власти в стране и лишении Украины суверенитета. Последнее – особенно интересно, ведь, в таком случае, судьи должны были выполнять волю другого государства. Какого? И найдутся ли у НАБУ доказательства?