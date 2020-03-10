Судья на доверии. Выносящие решения против России суды – куклы в пальцах Сороса

Автор:

Цыганов Александр

Есть такое довольно грубое, но и предельно точное сравнение: если ты чувствуешь у себя в заду пальцы, которые водят твоей головой и руками, – значит, ты кукла. Управляемая чужой волей.

Это сравнение полностью характеризует деятельность международных судов. Но прежде всего – Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), который практически полностью управляется покрытой старческими пигментными пятнами рукой Джорджа Сороса.

Это доказало экспертное исследование, проведённое директором Европейского центра права и правосудия (ЕЦПП) доктором Грегором Пуппинком (Grégor Puppinck), участником деятельности Комитета экспертов по реформе Европейского суда по правам человека. Сам же ЕЦПП обладает специальным консультативным статусом при Организации Объединённых Наций.

Неправительственные организации и судьи ЕСПЧ

В своей статье, опубликованной в специальном издании ЕЦПП в соавторстве с научным ассистентом Дёльфин Луазо (Delphine Loiseau), Грегор Пуппинк сразу называет Европейский суд по правам человека "квазисудебным органом". И не ради красного словца или хлёсткого журналистского сравнения – не та авторская категория у главы столь авторитетной организации, а в силу чисто объективного положения в правовой системе как таковой. Но, как выясняется, кроме чисто юридического аспекта в этом определении есть ещё и очень много, что называется, предметного.

Грегор Пуппинк считает Европейский суд по правам человека "квазисудебным органом". Фото: eclj.org

Как выясняется, ЕСПЧ немножко "квази" уже потому, что, призванный разрешать конфликты, в частности между государством и неправительственными организациями (НПО), он на деле, как отмечено в исследовании, "состоит в значительной доле из бывших сотрудников НПО". Удалось установить по меньшей мере "семь НПО, которые одновременно работают в суде и имеют по меньшей мере одного человека среди своих бывших сотрудников, который заседал в качестве постоянного судьи ЕСПЧ". Как выяснилось, из 100 постоянных судей, которые работали в ЕСПЧ с 2009 по 2019 год, 22 имели до своего избрания в качестве судей "тесные связи с одной или несколькими из этих семи организаций". И связей не каких-нибудь, а "либо в качестве администраторов, бенефициаров их финансирования, либо в качестве важных и постоянных участников их деятельности".

И это крайне осторожная оценка, присущая строгому научному заключению. Если же учитывать и косвенные связи, то, как указывает исследователь, "к этому списку можно было бы добавить ещё несколько судей".

Впрочем, проблема гораздо глубже, чем набор судей из контингента активистов заинтересованных организаций. Дело в том, что организации именно что заинтересованы. В нужном решении суда. Вот выясняется, что из рассмотрения 185 дел с участием этих семи НПО "явствует, что в ряде случаев судьи заседали по делам, возбуждённым или поддержанным НПО, с которой они сотрудничали".

"Таким образом, - с чисто научной отстранённостью, но крайне выразительно по факту констатирует Грегор Пуппинк, – связи между судьями и НПО являются более глубокими и сложными, чем это обычно представляется".

Профессиональные связи между НПО и судьями

Что же это за "семибоярщина" из европейских НПО? Пожалуйста: НПО "Центр консультаций по правам человека в Европе", "Международная амнистия", "Международная комиссия юристов" (МКЮ), сеть Хельсинкских комитетов и фондов, Human Rights Watch (HRW), Interights (Международный центр судебной защиты прав человека), "Фонд "Открытое общество" (OSF) и его различные филиалы. В частности, инициатива "Открытое общество справедливости" (OSJI).

Последнее – Сорос. Кто не знает, когтистая лапа "глубинного государства", наднародного и наднационального сообщества банкиров и финансистов. То есть той всемирной финансовой мафии, которая крайне точно названа "банкстерами". И которая небезуспешно пытается захватить полную власть над человечеством. Так что когда дальше будет появляться это имя – Сорос, надо понимать, что это не столько имя человека, сколько именование гангстерско-банкстерского сообщества.

В работе доктора Пуппинка приводятся вполне исчерпывающие и доказательные данные о членстве судей ЕСПЧ в различных неправительственных организациях. Причём речь идёт не просто о членстве, но нередко – об участии в руководстве. Кто-то был членом национального административного совета организации "Международная амнистия", кто-то был основателем национального комитета Хельсинкской группы, кто-то организовывал или содействовал осуществлению различных программ и деятельности рабочих групп.

Что мы видим в итоге?

"С 2009 года было по меньшей мере 185 случаев, которые привели к публикации решений ЕСПЧ, явно действовала по меньшей мере одна из семи НПО, из которых пришли судьи. В 72 случаях по крайней мере одна из этих НПО выступала в качестве заявителя, в 36 – в качестве законного представителя заявителя. Более чем в 120 делах эти же НПО были также уполномочены вмешиваться в качестве третьей стороны".

При этом, как указывает учёный, "часто из-за стратегической важности того или иного дела некоторые из этих НПО объединяют свои усилия для совместного вмешательства, демонстрируя тем самым свою доктринальную близость".

Соросовскую близость.

Откуда ты, прелестное "сорося"?

В исследовании приводится поимённый список подобных "совместителей", которые работали кто в Международной комиссии юристов, кто в Human Rights Watch, кто в Interights ("судья Эйке был членом её совета директоров с 2004 по 2015 год"), кто ещё где-то. Что же касается соросовского фонда "Открытое общество", то с ним в той или иной степени сотрудничали 12 судей! Причём многие – в качестве членов правления своих региональных отделений этой организации, местных институтов, исполнительных советов, центров и так далее.

"Это явление не ограничивается членами суда, – указывает Грегор Пуппинк. – Например, Нильс Муйжниекс, уполномоченный по правам человека Совета Европы с 2012 по 2018 год, был также директором программ "Открытого общества Латвии" до 2012 года. В 2009 году он объяснил, что "Открытое общество" хочет создать нового человека - homo sorosensus (человек Сороса, лат.). То есть "человека открытого общества", антипода homo sovieticus".

Нильс Муйжниекс собирался создать "человека Сороса". Фото: Sodel Vladyslav / Shutterstock.com

Оказывается, "большинство судей, которые были наёмными работниками или должностными лицами НПО, приехали из Албании, Боснии и Герцеговины, Болгарии, Хорватии, Венгрии, Латвии и Румынии", говорится в исследовании. "Например, в Албании, бедной и крайне коррумпированной стране, двое из трёх кандидатов на выборах судей в 2018 году были лидерами фонда "Открытое общество". Один из них был избран".

Кстати, объективно говоря, за крайне небольшие деньги. По данным доктора Пуппинка, фонд "Открытое общество" инвестировал в Албанию всего 131 млн долларов аж с 1992 года! То есть всего-то чуть больше, чем по 4 миллиона в год! А каков эффект! После решений ЕСПЧ как бы по умолчанию подразумевается, будто всё некое "мировое сообщество" осуждает ту или иную страну за нарушение "прав человека". Бесконечно правовое государство – Албания! И всего-то – за 4 миллиона долларов в год!

То же касается и Прибалтики. Например, последние два судьи, избранные по квоте Латвии, "являются сотрудниками Рижской юридической школы, основанной латвийским Фондом Сороса". В Латвию старик-банкстер изволил вложиться чуть побольше – всего 90 млн долларов в период с 1992 по 2014 год. Два последних болгарских судьи – тоже из "соросят".

Но главное, указывается в исследовании, "в таких небольших странах ОСФ и его фонды стали неизбежными для всех, кто занимается социальными вопросами и вопросами средств массовой информации: они являются основными работодателями и спонсорами".

Более того, деньги, оказывается, решают всё в международных судах. Как выясняется, в результате подобных манипуляций в международные суды попадают юристы, не имеющие опыта работы в судебной системе! Более того, 51 из 100 судей ЕСПЧ за последние десять лет не являются… магистратами по профессии!

Вот уж действительно – "квази"…

Что решает ЕСПЧ по указке НПО

Здесь только цитаты. Ибо ярче не скажешь.

"Прецедентное право ЕСПЧ является авторитетным в 47 государствах-членах и вдохновляет многие примеры за пределами Европы. Эта стратегическая акция была особенно эффективной в продвижении прав ЛГБТ в Европе, а также в отношении суррогатного материнства.

Фонд "Открытое общество" зарекомендовал себя как наиболее влиятельная организация в этой области. В дополнение к своим геополитическим действиям ОСФ воюет и финансирует инициативы в поддержку, например, либерализации наркотиков, проституции, абортов, ЛГБТ-поведения или прав беженцев и меньшинств".

Ещё цитата: "Излюбленным способом действий НПО в суде является вмешательство в качестве третьей стороны, которое также называется amicus curiae (друг суда). Эта процедура представляет собой практику, в соответствии с которой частное или юридическое лицо представляет вниманию суда оценки по делу, в котором оно не является стороной первоначального разбирательства".

Иными словами:

НПО вносят дело. НПО судят дело. Через своих судей. НПО оценивают дело. В качестве "друга суда".

Признаем: это красиво.

ЕСПЧ - и обвинитель, и судья, и эксперт, и общественное мнение. Удобно. Фото: Игорь Иванко/АГН "Москва".

Но и этого мало. "ЕСПЧ часто приходится решать сложные и важные вопросы, имеющие серьёзные социальные последствия. Тогда суд ставится выше национальных властей, даже законодательных. В этом случае участвующие НПО выступают в роли экспертов, посреднических органов, а также лоббистов. В дополнение к фактической информации, как социологической, так и юридической, НПО могут также представить суду множество идеологических или философских подходов к рассматриваемому вопросу. Таким образом, они обогащают процедуру".

Это уже не просто красиво – это близко к гениальности! Сам себе в одном деле и обвинитель, и судья, и эксперт, и общественное мнение!

И, как формулирует на основании проанализированной информации Грегор Пуппинк, "цель НПО при их вмешательстве в дело состоит в том, чтобы просвещать суд и тем самым убеждать его принять свою собственную позицию и способствовать развитию его прецедентного права, а через него и европейского права".

Здесь надо подчёркивать всё! "Просвещать суд"! "Убеждать его принять собственную позицию"! "Тем самым способствовать развитию и европейского права"!

Слушайте, вот ей-богу, дальше и сказать нечего. Хотя дальше – ещё минимум 10 страниц такого же убойного текста этого убойного исследования. И мы к ним ещё обратимся. Хотя уже и на основании того, что сказано, ясно: решение о внесении в Конституцию России положения о безусловном приоритете национального законодательства над международными обязательствами не просто назрело, а перезрело. Ибо, быть может, наши суды и несовершенны (да и бывают ли такие?), но это хотя бы суды. А не банда единомышленников, выступающих одновременно и заказчиками, и исполнителями, и оценщиками собственной деятельности.

И у них в задах хотя бы не торчат пальцы Сороса