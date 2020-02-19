Судья Котков и тайна совещательной комнаты: приговор осуждённой за убийство Алёне Поповой может быть отменён

Как стало известно RT, приговор Алёне Поповой, осуждённой за убийство подруги, может быть отменён из-за процессуальных нарушений. В декабре 2019 года девушку приговорили к восьми годам лишения свободы за убийство Анастасии Мужени на пляже под Туапсе. Краснодарский краевой суд усмотрел грубое нарушение в действиях председательствующего судьи Сергея Коткова, который удалился в совещательную комнату для вынесения приговора Поповой, но до оглашения вердикта успел рассмотреть другое дело. Сейчас в Туапсинском районном суде, где проходил процесс, проводится служебная проверка. Как отмечают эксперты, такое нарушение УПК может повлечь отмену приговора и пересмотр дела. По словам адвокатов Поповой, ранее судья отрицал, что рассматривал другие дела во время нахождения в совещательной комнате.

«Грубое нарушение»

Судья Туапсинского районного суда Сергей Котков мог нарушить тайну совещательной комнаты при вынесении приговора Алёне Поповой, которую признали виновной в убийстве подруги Анастасии Мужени. Об этом говорится в постановлении Краснодарского краевого суда, рассматривавшего материалы уголовного дела и апелляционные жалобы осуждённой.

«Судом установлено, что в апелляционных жалобах адвокатов Десятовой О.С. и Десятовой Л.В., действующих в защиту интересов осуждённой Поповой А.С., наряду с доводами о невиновности Поповой А.С. содержатся сведения о нарушении тайны совещательной комнаты судьёй Котковым С.А., в частности о том, что 9 декабря 2019 года председательствующий удалился в совещательную комнату для постановления приговора, а 10 декабря 2019 года он же участвовал в рассмотрении дела №2-208/2019 — М-2315/2018 по иску Трофименко И.А. к Шейхалову И.Б. и вынес определение о снятии обеспечительных мер, что подтверждается информацией с официального сайта зала суда», — указано в постановлении (есть в распоряжении RT).

Суд постановил вернуть материалы уголовного дела в нижестоящую инстанцию и поручил председателю Туапсинского районного суда провести служебную проверку в отношении Коткова.

Как пояснила RT адвокат Поповой Ольга Десятова, Котков выносил приговор по делу Поповой три дня — вердикт был оглашён 12 декабря.

«По закону судья может одновременно вести сколько угодно дел, но при этом не может заниматься ничем посторонним в момент, когда находится в совещательной комнате», — отмечает Десятова.

По словам собеседницы, ранее в туапсинском суде это нарушение не признали.

«На нашу жалобу Котков ответил, что другого дела в производстве у него не было и никаких определений он не выносил», — говорит адвокат.

Частое нарушение

Юристы поясняют, что из-за такого нарушения приговор должен быть отменён.

«Рассмотрение судьёй сторонних материалов во время нахождения в совещательной комнате является основанием для отмены приговора», — комментирует RT ситуацию адвокат Сергей Бадамшин.

При этом, как отмечают эксперты, вышестоящий суд мог и самостоятельно отменить приговор.

«Апелляционная инстанция должна сама принимать решение с учётом нарушений, — отмечает в беседе с RT адвокат Владимир Жеребёнков. — В данном случае — отменить приговор и отправить дело на новое рассмотрение. Однако в последнее время суды часто покрывают нижестоящие инстанции, потому что это ухудшает статистику».

При этом, по мнению адвоката Сергея Жорина, даже если судья нарушает тайну совещательной комнаты, на окончательное решение по существу уголовного дела это не влияет.

«К сожалению, нарушение тайны совещательной комнаты — довольно распространённое процессуальное нарушение, не влияющее при пересмотре дела на его исход», — поясняет Жорин.

Секрет убийства

Загадочное убийство 20-летней Анастасии Мужени на диком каменистом пляже возле посёлка Новомихайловский недалеко от Туапсе произошло в августе 2017 года. Её тело было найдено посетителями пляжа под пологом разрушенной туристической палатки. Единственной подозреваемой оказалась её подруга Алёна Попова, с которой они вместе отдыхали в Туапсе. 12 декабря 2019 года Попова была признана виновной в убийстве Мужени и приговорена к восьми годам лишения свободы.

В ночь, когда произошло убийство, девушки разругались, и Попова, по её словам, уехала на попутках домой, в Пятигорск. Муженя осталась на безлюдном пляже одна.

Обычно одно из ключевых доказательств в делах об убийствах — время смерти, но его не смогли установить ни следствие, ни суд.

По версии правоохранителей, Попова в ходе конфликта нанесла подруге неизвестным предметом тупую травму головы, от которой та скончалась в промежутке между 01:00 и 02:30. Однако судмедэкспертизы по делу не давали однозначного ответа, подходящего под версию следствия. При этом в ходе судебного следствия защита доказывала, что, по имеющимся в материалах дела экспертизам и заключениям, Муженя погибла не ранее 09:30, когда Попова была уже на подъезде к Пятигорску.

Кроме того, следствие не проверяло алиби местных жителей, проходящих по делу свидетелями, — некоторые из них знали, где стоит палатка девушек. Также не был проведён анализ биллинга телефонов тех, кто находился на пляже ночью.

По словам Ольги Десятовой, следствием были допущены процессуальные ошибки при изъятии ряда важных доказательств по делу при задержании Поповой и её допросах. К примеру, штаны, на которых были найдены «пятна бурого цвета» и которые стали одной из основных улик, после экспертиз стали непригодны для повторного анализа.

Записи с камер видеонаблюдения на выходе с дикого пляжа были изъяты только за тот промежуток времени, когда Алёна Попова заходила и возвращалась, — в итоге следствие не выяснило, мог ли кто-то прийти на пляж после ухода Поповой.

Расследование получило широкий общественный резонанс, дело Поповой обсуждалось в эфирах федеральных телеканалов. В программах принимали участие все ключевые свидетели, родственники обеих девушек, юристы и эксперты. В соцсетях стали появляться сообщества, обсуждавшие тайну убийства девушки на пляже и неоднозначные доказательства виновности Поповой.

В апреле 2019 года в эфире передачи «На самом деле» Первого канала 21-летний Владимир Черкасов признался в убийстве Анастасии Мужени. Полиция опросила его и направила материалы в Туапсе, однако дополнительно его никто не опрашивал и в суд не вызывал.

На всём протяжении следствия и судебного процесса Попова отрицала свою вину. Девушка рассказала RT, что считает приговор необъективным, а следствие — предвзятым. По мнению Поповой, суд воспользовался закрытым характером процесса и тем, что материалы уголовного дела нельзя целиком осветить в СМИ.

В СК расследование не комментировали, ссылаясь на то, что следователь Филипп Шеврикуко забыл его обстоятельства и по этой причине не может ответить на вопросы RT. По словам источника, близкого к следствию, прокурор в ходе прений в суде признавался, что все доказательства против девушки носят косвенный характер.