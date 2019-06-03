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Судья из Швеции отказала в аресте Ассанжа
03 июня 2019, 22:39 • 83 • В мире
Заочный арест основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа "представляется непропорциональной мерой", заявила в ходе слушания в окружном суде Уппсалы судья.
Шведской прокуратуре отказали в требовании ареста основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа. Такое решение в рамках закрытого заседания приняла судья окружного суда Уппсалы.
В ходе заседания судья сказала, что заочный арест Ассанжа "представляется непропорциональной мерой".
Ранее прокуратура Швеции запросила ордер на арест Джулиана Ассанжа в рамках дела об изнасиловании, возобновленного в мае.
Несмотря на то что суд отказал в аресте Ассанжа, расследование в отношении него продолжается.
Как заявил адвокат господина Ассанжа Пер Самуэлльссон, его подзащитный может приехать в Швецию, ему нечего скрывать от следствия.
Напомним, что ранее власти США предъявили Ассанжу новые обвинения в шпионаже и раскрытии секретной информации. Теперь ему грозит до 175 лет лишения свободы. Суду предстоит принять решение по вопросу об экстрадиции журналиста в США. Слушания по этому делу продолжатся 12 июня.
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