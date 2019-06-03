Судья из Швеции отказала в аресте Ассанжа

Шведской прокуратуре отказали в требовании ареста основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа. Такое решение в рамках закрытого заседания приняла судья окружного суда Уппсалы.

В ходе заседания судья сказала, что заочный арест Ассанжа "представляется непропорциональной мерой".

Ранее прокуратура Швеции запросила ордер на арест Джулиана Ассанжа в рамках дела об изнасиловании, возобновленного в мае.

Несмотря на то что суд отказал в аресте Ассанжа, расследование в отношении него продолжается.

Как заявил адвокат господина Ассанжа Пер Самуэлльссон, его подзащитный может приехать в Швецию, ему нечего скрывать от следствия.

"Следующий шаг - поговорить с юристами в Великобритании, возможно, снова поехать в Великобританию и обсудить эту новую ситуацию в деле. Чтобы посмотреть, что мы можем сделать дальше", - приводит слова защитника РИА Новости.

Напомним, что ранее власти США предъявили Ассанжу новые обвинения в шпионаже и раскрытии секретной информации. Теперь ему грозит до 175 лет лишения свободы. Суду предстоит принять решение по вопросу об экстрадиции журналиста в США. Слушания по этому делу продолжатся 12 июня.