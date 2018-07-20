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Судовладелец: Экипаж «Норда» не пускают в Крым ни по российским, ни по украинским паспортам

20 июля 2018, 13:09  •  143 • В России

Крымские моряки судна «Норд», вопреки заявлениям украинской стороны, не могут вернуться домой ни по российским, ни по украинским паспортам, несмотря на ранее прозвучавшие заявления со стороны незадежной.

Напомним, ранее в Украине заявили, что члены экипажа «Норда», которых удерживают в незалежной 4 месяца, могут беспрепятственно вернуться в Крым по украинским паспортам.

- Ни одна инстанция в Украине не идентифицировала 7 членов экипажа судна как граждан Украины. Следовательно, выезда по паспортам Украины нет. Российские загранпаспорта, выданные консульством России, есть, но существует устный запрет на пропуск ребят через границу. Что означает, что при первой попытке вновь будут заведены дела о незаконном пересечении. Фактически они являются заложниками системы власти Украины, - рассказала представитель керченского рыбколхоза имени Первого мая Анна Шевелева.

Она добавила, что экипажу сейчас «нелегко из-за возраста и нервов», но ребята продолжают держаться.

Экипаж рыболовецкого сейнера «Норд» был задержан пограничниками незалежной 25 марта, когда судно находилось в нейтральных водах Азовского моря.

Все 10 членов экипажа – жители Керчи, граждане РФ.

19 апреля двое членов экипажа сейнера "Норд" Ирина Оборина и Дмитрий Таразанов смогли пройти пограничный контроль и вернуться домой.

Остальных членов экипажа, которые предъявили аналогичные паспорта, выданные генконсульством РФ, не разрешили сесть на самолет.

На них снова – уже в третий раз – составили административные протоколы за попытку незаконного пересечения госграницы.

Первый штраф "за незаконное пересечение границы" моряки при задержании судна в нейтральных водах. Второй, когда членов экипажа пытались переправить домой через пункт пропуска в Харьковской области на автомобилях дипломатического представительства РФ.

На капитана же судна Владимира Горбенко на незалежной и вовсе завели два уголовных дела - незаконное занятие рыбным промыслом и нарушении порядка въезда и выезда из «временно оккупированной территории», как на Украине называют Крым.

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