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Судов стало на 12% больше: В Крыму опровергли заявление Меркель о проблемах с судоходством из-за моста

01 декабря 2018, 14:54  •  137 • В России

В инфоцентре Крымского моста опровергли заявление канцлера Германии Ангелы Меркель, которая утверждает, что из-за строительства транспортного перехода в Керченском проливе ухудшились условия судоходства.

- Мост никак не может мешать судоходству! - сказали в инфоцентре. - Фарватерный участок Крымского моста спроектирован так, что обеспечивает беспрепятственный проход всех судов, формирующих судооборот, исторически сложившийся в портах Азово-Черноморского бассейна с учетом гидрологии Керченского пролива.

Специалисты подчеркнули, что глубины участка акватории, навигационно-гидрографическое обеспечение и геометрические габариты не изменились после возведения Крымского моста.

Более того, теперь удалось ослабить ограничения для судоходства в Керчь-Еникальскому каналу по допустимой длине судов. До 2014 года в Азовское море могли пройти суда не длиннее 215 метров, теперь для прохода по каналу допускаются суда до 252 метров в длину. (согласно обязательным постановлениям в морском порту Керчь).

Благодарить за эти позитивные изменения судовладельцы должны как раз Крымский мост, ведь после его строительства службы, обеспечивающие безопасность судоходства в проливе, получили дополнительное оснащение.

И вот бесстрастные цифры, опровергающие заявление канцлера: по данным Росморречфлота, за январь-октябрь 2018 года интенсивность судоходства через Керчь-Еникальский канал выросла более чем на 12 % в сравнении с аналогичным периодом 2017 года.

В частности, в обе стороны прошли более 16,7 тысяч судов (в том числе - 162 судна, длина которых превышает 160 метров).

На прошлой неделе Украина предприняла провокацию в Керченском проливе: два бронекатера и буксир ВМСУ незаконно пересекли границу территориальных вод РФ и попытались в нарушение требований пройти по Керчь-Еникальскому каналу. На требования российских пограничников остановиться катера и буксир не реагировали. Вечером 25 ноября их задержали, экипажи (в общей сложности 24 человека) крымский суд арестовал на два месяца, на время предварительного расследования. Украинских моряков обвиняют по ч. 3 ст. 322 УК РФ - незаконное пересечение границы РФ, совершенное организованной группой и по предварительному сговору.

При этом ранее военные корабли Украины уже спокойно проходили по Керченскому проливу в Азовское море, но тогда они соблюдали все требования российской стороны, заранее уведомили о проходе и попросили лоцмана.

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