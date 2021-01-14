Судороги после укола вакциной Pfizer сняли на видео. Сравнимо с пляской святого Витта

"На этом видео не пляска святого Витта, а видео матери американца Брайана Грайнера, которое он разместил на своей странице в Facebook", - объясняет автор Telegram-канала Swiss Vatnik, опубликовавший видео.

На кадрах видно, как женщина с огромным трудом выходит из туалета в больничной палате и направляется к койке. Её буквально трясёт и контролировать непрекращающиеся судороги пациентка не может.

Сообщается, что начались судороги после укола вакциной Pfizer. Такой была неврологическая реакция на препарат этой фирмы. Теперь американке для передвижения требуется посторонняя помощь.

"Женщину забрали в госпиталь, но диагноза нет, и врачи до сих пор не понимают, как и чем её лечить", - пишет автор поста.

В последние дни - всё больше и больше сообщений о побочных эффектах после вакцинации препаратом Pfizer. Если в начале массовой вакцинации в США и Европе случаи аллергических реакций были единичными, то сейчас уже ведётся счёт умерших после укола.

Пляской святого Витта называют хореический гиперкинез (хорею). Это неврологическое заболевание, которое в основном проявляется у детей и подростков с ревматизмом. Человек начинает отрывисто и беспорядочно двигаться, причём его движения и жесты чем-то напоминают своеобразный танец.