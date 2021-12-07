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Судно "Академик Иоффе" отпустили из порта Дании: Суд снял арест
07 декабря 2021, 21:50 • 109 • Политика
Суд в Дании снял арест с научно-исследовательского судна из России "Академик Иоффе".
Дания разрешила покинуть страну задержанному ранее научно-исследовательскому судну из России "Академик Иоффе".
Суд в Дании снял арест, наложенный в начале ноября по иску канадской компании One Ocean Expeditions. Источник РБК в Минобрнауки заявил, что судну разрешено покинуть территорию страны.
В ведомстве сообщили, что ожидают документа о снятии ареста с судна и прибытия "Академика Иоффе" в Россию.
Владельцем судна является Институт океанологии РАН. Компания из Канады утверждала, что взяла у дочерней структуры Института океанологии - кипрской компании Terragelida Ship Management судно для туристических экспедиций в Северной Атлантике. Однако судно сначала село не мель, туристов пришлось эвакуировать, и компания из Канады разорилась. Истец требует у компании $19 млн издержек и компенсации ущерба.
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