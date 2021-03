«Судно начало движение на север»: контейнеровоз Ever Given сняли с мели в Суэцком канале

• 58 • В мире

В Суэцком канале возобновилась навигация после того, как завершилась операция по снятию с мели контейнеровоза Ever Given. С 23 марта судно блокировало движение по этой водной магистрали. По данным египетских властей, на ликвидацию образовавшегося затора потребуется не менее трёх с половиной дней. При этом в Каире считают, что ответственность за инцидент несёт капитан Ever Given.

В понедельник, 29 марта, в Суэцком канале сняли с мели контейнеровоз Ever Given, который с 23 марта блокировал движение в этой водной артерии, соединяющей Средиземное и Красное моря. Утром президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси заявил об успешном «завершении кризиса». «Теперь, после возвращения ситуации к норме, мир может быть спокоен относительно товаров, транспортируемых по этой жизненно важной артерии», — написал глава государства в Twitter. Затем источник РИА Новости сообщил, что корабль вновь перегородил канал из-за сильного ветра, но вскоре после этого судно отбуксировали обратно в фарватер. Позднее в управлении Суэцкого канала заявили, что зафрахтованный тайваньской компанией Evergreen Marine Corporation контейнеровоз самостоятельно двигается в сторону Большого Горького озера. «Судно начало движение на север в сторону озёр, где будет произведён его технический осмотр. Буксиры страхуют движение контейнеровоза, который идёт на собственном ходу, его винты вращаются», — приводит ТАСС слова представителя управления Суэцкого канала. При этом глава управления Усама Рабиа указывал, что на полную ликвидацию образовавшегося затора уйдёт три с половиной дня. В течение этого времени канал будет работать круглосуточно. «Навигация вернётся на Суэцкий канал сегодня вечером, около 20:00 (21:00 мск)», — заявил Рабиа в эфире египетского телеканала Extra. На данный момент прохода через канал, соединяющий Средиземное и Красное моря, ожидают свыше 400 судов. По мнению представителей датской судоходной компании Maersk, лидирующей в сфере контейнерных перевозок, на восстановление отрасли от последствий инцидента могут «уйти недели и даже месяцы». Как заявил советник президента Египта по развитию морских портов и Суэцкого канала адмирал Мохаб Мамиш, на водной магистрали уже началась навигация: «Караваны, находящиеся внутри канала, начали буксировать при помощи лоцманов, чтобы мы начали освобождать Суэцкий канал от ожидающих в нём судов». Он возложил ответственность за инцидент на команду контейнеровоза. «То, что случилось, ответственность капитана корабля, наш канал безопасен», — цитирует Мамиша РИА Новости. В то же время, по его словам, Каир исключает возможность диверсии на контейнеровозе. Мамиш заявил, что причиной происшествия стали плохие погодные условия и сильный ветер. Как заметил советник египетского лидера, с владельца судна — японской компании Shoei Kisen Kaisha — Каир потребует компенсации всех расходов, возникших в результате инцидента. Напомним, 23 марта один из крупнейших в мире контейнеровозов во время песчаной бури, обрушившейся на Египет, перекрыл возможность для движения грузовых кораблей в Суэцком канале. По данным финансистов, по этой водной магистрали ежедневно проходили более 50 судов с товарами на общую сумму $9,6 млрд. При этом посол Ирана в Москве Казем Джалали предлагал в будущем использовать международный транспортный коридор «Север — Юг» в качестве альтернативы Суэцкому каналу. По его мнению, маршрут от Санкт-Петербурга до порта Мумбаи общей протяжённостью 7200 км имеет «низкий уровень риска». На ненадёжность Суэцкого канала также указал лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Российский политик предложил построить новую водную магистраль. «Было бы лучше вместе с Ираном построить канал из Персидского залива в Каспийское море. Сухогрузы принимать в Астрахани, а дальше по железной дороге везти товары в Европу», — написал он в Twitter. На страницу галереи В свою очередь, главный редактор газеты «Морские вести России» Анатолий Кузнецов в эфире радио Sputnik выразил предположение, что произошедший инцидент заставит судовладельцев обратить внимание на Северный морской путь. «На этом фоне, на мой взгляд, заиграл наш Северный морской путь — насколько он уникален. Он, во-первых, короче — на неделю меньше движение. Во-вторых, там таких вещей произойти не может, потому что там нет ограниченных берегов. А ледовое сопровождение нашими атомными ледоколами гарантирует абсолютную безопасность», — пояснил эксперт. Аналогичной точки зрения придерживаются и в Министерстве энергетики России. По мнению представителя Минэнерго, Севморпуть обладает «высоким потенциалом расширения объёмов», а также позволяет значительно сократить сроки транспортировки грузов из Азии в Европу. «Мы ожидаем дальнейшего роста поставок и исполнения поставленной президентом России Владимиром Путиным задачи по увеличению грузопотока к 2024 году до 80 млн тонн в год», — сообщили в министерстве.

