Судная ночь в США: Почему американской полиции запретили останавливать бандитов

По её словам, бандиты, не скрываясь, грабят магазины и тащат дорогостоящие вещи. Полиция занимается лишь тем, что тушит пожары в мусорке и помогает упавшим подняться.

Мы который день сидим дома и с началом темноты боимся, а не идёт ли в нашу сторону одичавшая толпа. Комендантский час, впервые введённый в Нью-Йорке с 1943 года, они не соблюдают, никто их не останавливает, - пишет Славина в Facebook.

Власти Нью-Йорка запретили полицейским даже надеть каски, чтобы "не злить" протестующих. Сотрудники правоохранительных органов умоляют чиновников разрешить делать свою работу. Полицейские говорят, что они в состоянии быстро навести порядок, поскольку отличить протестующего от мародёра довольно легко. Однако Куомо и Де Блазио твёрдо стоят на своём.

По словам Славиной, вероятная причина такого непротивления насилию - это политика. Демократы хотят лишить президента США Дональда Трампа возможности быстро покончить с беспорядками, поскольку это даст ему очки на предстоящих выборах.

Напомним, что протесты в США начались после убийства полицейским чернокожего Джорджа Флойда. Сотрудник правоохранительных органов придавил горло задержанного коленом, лишив его воздуха. Довольно скоро акция протеста переросла в массовые беспорядки с грабежами и погромами. В ряде американских городов был введён комендантский час. Трамп заявил о готовности привлечь военную полицию.