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Судная ночь в США: Почему американской полиции запретили останавливать бандитов

03 июня 2020, 16:55  •  206 • Политика
Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио и губернатор штата Нью-Йорк Энцио Куомо запретили полиции задерживать мародёров и пресекать нападения на людей, чтобы не провоцировать толпу. Об этом сообщает работающий в США корреспондент ТАСС Наталья Славина.
По её словам, бандиты, не скрываясь, грабят магазины и тащат дорогостоящие вещи. Полиция занимается лишь тем, что тушит пожары в мусорке и помогает упавшим подняться.
Мы который день сидим дома и с началом темноты боимся, а не идёт ли в нашу сторону одичавшая толпа. Комендантский час, впервые введённый в Нью-Йорке с 1943 года, они не соблюдают, никто их не останавливает, - пишет Славина в Facebook.
Власти Нью-Йорка запретили полицейским даже надеть каски, чтобы "не злить" протестующих. Сотрудники правоохранительных органов умоляют чиновников разрешить делать свою работу. Полицейские говорят, что они в состоянии быстро навести порядок, поскольку отличить протестующего от мародёра довольно легко. Однако Куомо и Де Блазио твёрдо стоят на своём.
По словам Славиной, вероятная причина такого непротивления насилию - это политика. Демократы хотят лишить президента США Дональда Трампа возможности быстро покончить с беспорядками, поскольку это даст ему очки на предстоящих выборах.
Напомним, что протесты в США начались после убийства полицейским чернокожего Джорджа Флойда. Сотрудник правоохранительных органов придавил горло задержанного коленом, лишив его воздуха. Довольно скоро акция протеста переросла в массовые беспорядки с грабежами и погромами. В ряде американских городов был введён комендантский час. Трамп заявил о готовности привлечь военную полицию.

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