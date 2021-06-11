Судьи Конституционного суда взбунтовались против Зеленского

Конституционном суде Украины (КСУ) назрел бунт против попыток президента Владимира Зеленского подчинить себе ведомство: шесть судей заблокировали его работу, в ультимативной форме потребовав от Офиса президента (ОП) вернуть отстраненных им Александра Тупицкого и Алексея Касминина.Так, судьи Виктор Городовенко, Ирина Завгородняя, Виктор Кривенко, Александр Литвинов, Сергей Сас и Петр Филюк отказались рассматривать находившиеся в повестке дня дел по поводу законов о медицинских гарантиях, пенсионном обеспечении госслужащих, функционировании государственного языка. В результате их демарша заседание было вынуждено закрыться, едва начавшись.«Причиной этого стало их ультимативное требование обеспечить участие в судебных заседаниях председателя КСУ Александра Тупицкого», - сообщил источник в ведомстве.Они настаивают, что указ президента об увольнении Александра Тупицкого и Александра Касминина является неконституционным. А, значит, сотрудники Управления госохраны обязаны пропускать их в здание суда.КСУ должен рассмотреть ряд резонансных представлений представлений с которыми чаще всего обращались представители «Батькивщины», «Оппозиционной платформы - за жизнь» и нардепы, которых связывают с Игорем Коломойским. Один из источников издания утверждает, что возвращение Тупицкого и Касминина продиктовано необходимостью собрать нужное количество голосов судей за определенные решения. Кворум для принятия решения составляет 12 судей, но отстраненные Банковой судьи легитимности постановления Зеленского не признают.Отметим, что война между президентом и Конституционным судом продолжается более семи месяцев. За это время работа КСУ была де-факто парализована, поскольку он перестал рассматривать представления по поводу конституционности тех или иных законов, принятых Радой, превратившейся усилиями монобольшинства в «бешеный принтер».Что в ОП только не придумывали с целью устранения Тупицкого: заводили уголовные дела, подсылали националистических активистов к его дому с угрозами расправы, издавали указ о «временном отстранении» судьи, также весьма сомнительный с точки зрения права. В конце концов, руководитель КСУ, казалось бы, сдался, отдав печать своему заместителю Сергею Головатому, который считается лояльным президенту. Но и этого оказалось мало - оппонента решили окончательно добить, наряду с этим закладывая мину замедленного действия под легитимность государственных институтов. Весь этот антиконституционный фарс осуществлялся для реализации плана, выдвинутого главой Офиса президента Андреем Ермаком, по тотальному контролю над судебной вертикалью власти.Сейчас, в общем, существуют две альтернативы: либо судьи будут и дальше сдавать позиции, прогнувшись под ОП, либо попробуют побороться, чтобы хоть как-то сохранить свой статус в нынешней системе власти Украины. При этом опираться они будут на представителей олигархии и политических элит, оппозиционных Зеленскому, а не апеллировать к простым гражданам.