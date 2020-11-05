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Судьи, дипломаты и "хромая власть". Запасной план Трампа на случай победы Байдена

05 ноября 2020, 07:35  •  82 • Политика
И Трамп, и Байден уже заявили, что не признают победу друг друга на выборах. Разница в голосах настолько мала, что её можно опротестовать. Но шутка в том, что Трамп подстраховался, в том числе на случай поражения. Но каким будет запасной план? Ответ на вопрос вместе с экспертами искал Константин Малофеев.
Учредитель телеканала Царьград принял участие в стриме телеканала RT, где в том числе обсуждались выборы президента США. Комментируя высказывания участников эфира из экспертного сообщества и отвечая на вопросы ведущего о вероятной победе демократа Джо Байдена на выборах, Малофеев подчеркнул: без боя Трамп кресло президента не отдаст, тем более что он готовился и к такому развитию событий.
Трамп, безусловно, не обеспечит лёгкую передачу власти. Во-первых, сейчас они будут не одну неделю считать голоса. И даже если не удастся предъявить эти 138 тысяч вброшенных голосов в Мичигане, даже если пересчёт в Висконсине ничего не даст или другие чудеса случатся в Пенсильвании и Джорджии, стороны потратят очень много времени на споры, - объяснил Малофеев.
Но и это ещё не всё.
"Я напоминаю, что Верховный суд полон сторонников Трампа. И это будет довольно долгое мероприятие по признанию выборов в ту или иную сторону. И Трамп, конечно же, никакой лёгкой жизни им не обеспечит. Спор будет тянуться долго, и это будет очень хромая власть. Не знаю, дойдёт ли до импичмента, но, во всяком случае, точно будет очень долгое обсуждение выборов".
За время своего президентства Трамп поменял почти полторы сотни судей разного уровня и сотню послов, напомнил Малофеев.
"А послы в современной Америке - это такие прокураторы. Потому что американцы давно себя считают гегемонами, и послы - это вовсе не дипломаты, а следящие, даже смотрящие, как в криминальном мире, за разными странами. Так вот, Трамп поменял и их. И теперь либеральным неоконам, чтобы вернуть свою власть, придётся потратить это же время, если не больше, для полной замены. Поэтому, в любом случае, мы сейчас будем иметь слабую американскую власть. Конечно, это вовсе не означает, что мир станет безопаснее. Потому что слабая власть захочет продемонстрировать, что она что-то умеет. Но Трамп, конечно, без боя своё не отдаст", - поставил точку Малофеев.

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