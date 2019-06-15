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Судей в отставку: Премьер-министр Молдовы Майя Санду недовольна решениями Конституционного суда

15 июня 2019, 23:54  •  7 • В мире
Премьер-министр Молдовы потребовала отставки судей Конституционного суда, которые сначала приняли решение о роспуске парламента, а затем отменили его.
Глава правительства Молдовы Майя Санду заявила, что судьи Конституционного суда страны должны уйти в отставку на фоне принятия решения о роспуске парламента, а потом его отмены.
"Конституционный суд должен принимать решения в соответствии с положениями Конституции, но никак не на основе решений и поведения политических игроков страны", — отметила Санду на своей страничке в Facebook.
Накануне Демократическая партия, которая контролировала старый состав кабмина, объявила о сложении полномочий правительства. Замглавы партии Владимир Чеботарь объяснил это намерением вывести страну из политического кризиса. После этого стало известно об отъезде из Молдовы лидера ДПМ Владимира Плахотнюка. Днем позже Конституционный суд отменил свои решения, принятые 7–9 июня, в том числе о роспуске парламента и проведении досрочных выборов.

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