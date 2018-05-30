«Судебный процесс ещё не закончен»: как «Газпром» будет защищать свои активы от претензий «Нафтогаза»

«Газпром» намерен защищать своё зарубежное имущество от попыток Украины изъять его в рамках принудительного взыскания долга в пользу «Нафтогаза». Об этом заявили в российской компании, уточнив, что пока не получали официальных уведомлений о начале процедуры, объявленной Петром Порошенко. Между тем украинский глава ранее сообщил о запуске процесса по обременению акций «Газпрома» в Швейцарии, Великобритании и Нидерландах. RT узнал мнения экспертов о том, какие шансы у Киева на достижение этих целей.

«Газпром» намерен отстоять свои зарубежные активы и уберечь их от принудительного изъятия «Нафтогазом». Об этом заявили в российской компании.

«Газпром» будет защищать свои права в соответствии с применимым законодательством», — говорится в сообщении управления информацией ПАО «Газпром».

Там также подтвердили, что «Нафтогаз» пытается взыскать с компании $2,56 млрд в Швейцарии. Однако в компании отметили, что не получали никаких официальных уведомлений.

«Газпрому» стало известно, что «Нафтогаз Украины» предпринимает на территории Швейцарии действия по принудительному исполнению решения Стокгольмского арбитража от 28 февраля 2018 года по разбирательству по транзитному контракту. Однако на текущий момент «Газпром» не получал никаких официальных уведомлений в рамках этой процедуры, поэтому подробные комментарии могут быть предоставлены только после тщательного изучения документов, когда они официально поступят в адрес «Газпрома», — добавили в управлении.

Максимум усилий

Ранее о начале процедуры сообщил президент Украины Пётр Порошенко. По его словам, процесс был инициирован в трёх странах — Великобритании, Нидерландах и Швейцарии.

«Процесс принудительного исполнения взыскания $2,6 млрд с «Газпрома» перешёл в практическую плоскость — сегодня было начато обременение акций и других активов «Газпрома» в странах Европы, в частности в Швейцарии, Великобритании, Нидерландах», — заявил Порошенко.

Процес примусового виконання стягнення 2,6 млрд доларів з «Газпрому» перейшов в практичну площину – сьогодні було розпочато обтяження акцій та інших активів «Газпрому» в країнах Європи, зокрема в Швейцарії, Великій Британії, Нідерландах.https://t.co/wunzcWFcg3 — Петро Порошенко (@poroshenko) May 30, 2018

Его слова подтвердил главный коммерческий директор «Нафтогаза» Юрий Витренко.

«Мы начали арестовывать активы «Газпрома» с акций «Северного потока — 1» и «Северного потока —2» в Швейцарии. В Европе будет повод ещё раз задуматься, насколько надёжными являются эти обходные газопроводы, акции компаний-операторов, которые арестованы из-за нежелания владельца этих акций играть по цивилизованным правилам, выполнять решение международного арбитража», — написал он в Facebook.

Порошенко также отметил, что дал указание председателю правления украинской компании Андрею Коболеву не останавливаться только на этих странах.

«Моё указание, чтобы мы не останавливались на этих трёх странах, приложили максимум усилий для того, чтобы обеспечить поступление выигранных средств. Об этом говорили во время встречи с председателем правления «Нафтогаз» Андреем Коболевым», — добавил глава Украины.

Наложили меры

Между тем представитель Nord Stream 2 AG, которая является оператором проекта «Северного потока — 2», заявил, что компания получила постановление о наложении обеспечительных мер. Он не стал уточнять, о каких именно мерах идёт речь, однако подчеркнул, что это распоряжение не оказывает влияния на «Северный поток — 2».

Одновременно появились сообщения, что судебные приставы побывали в швейцарском офисе Nord Stream AG, оператора «Северного потока». Однако арест его активов и имущества не проводился.

Что касается процесса в Нидерландах, то посольство РФ в Амстердаме отметило, что ему никаких сигналов о судебных действиях в отношении «Газпрома» не поступало».

«Таких сигналов не поступало. На данный момент нет информации о каких-либо судебных действиях в отношении юридических лиц «Газпрома», зарегистрированных на территории Нидерландов», — цитирует ТАСС сообщение дипмиссии.

Между тем эксперты считают, что усилия Украины по получению долга не увенчаются успехом до тех пор, пока судебное разбирательство окончательно не завершиться.

«Газпром» сейчас будет доказывать, что сам судебный процесс в Стокгольмском арбитраже ещё не закончен. «Газпром» подал апелляцию на решение Стокгольма и доказывает, что процедуры при рассмотрении его спора с «Нафтогазом» были очень сильно нарушены и у него есть ряд аргументов для того, чтобы обратиться в верховный суд Швеции и отменить решение Стокгольмского арбитража», — пояснил RT аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

Помимо этого он предположил, что российская компания постарается представить претензии украинского визави на свои акции неправомерными.

«Далее «Газпром» будет уже частично указывать в каких-то моментах на то, что иск «Нафтогаза» в суды по поводу ареста акций в «Северном потоке» и «Северном потоке — 2» эти иски по аресту акций направлены не на то, чтобы вернуть присуждённые ему деньги, а для того, чтобы блокировать работу этих проекту. А значит здесь, по сути, «Нафтогаз» злоупотребляет своими полномочиями истца и его истинные цели не те, о которых он заявляет при подаче документов в суд, пытаясь арестовать акции. А значит, эти акции арестовывать нельзя», — добавил Юшков.

Суть спора

Напомним, что «Газпром» и «Нафтогаз» ведут спор по контракту на транзит газа. Дело рассматривает Стокгольмский арбитражный суд. В декабре и феврале нынешнего года он вынес решение. Согласно ему, украинская компания должна выплатить российской более $2 млрд за поставки газа в 2013—2014 годах. «Газпром» же в свою очередь обязан уплатить «Нафтогазу» $2,56 млрд.

В российской компании этот вердикт сочли неудовлетворительным, так как сочли, что арбитры, вынося его, превысили свои полномочия и допустили серьёзные процессуальные ошибки. В связи с этим «Газпром» в конце марта подал в апелляционный суд округа Свеа ходатайство о частичной отмене окончательного решения по разбирательству.

Позднее, 28 мая, компания направила в тот же суд требование о полной отмене решения Стокгольмского арбитражного суда. Как объяснили в правлении, было установлено, что значительная часть арбитража написана не арбитром, а иным лицом.

«Очевидно, что никто не имеет права подменять арбитров. Непосредственное вынесение решения арбитрами имеет чрезвычайно высокое значение для сторон спора, и вмешательство посторонних людей в процесс вынесения решения является грубым нарушением арбитражного соглашения», — отметили в компании.