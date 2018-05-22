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Судебное преследование или перезапуск ядерной программы: как Иран может ответить на ультиматум США

22 мая 2018, 23:09  •  30 • В мире
Тегеран оставляет за собой право «судебного преследования» США в ответ на 12 требований, выдвинутых накануне госсекретарём Майклом Помпео. Об этом заявил МИД исламской республики. С точки зрения иранской стороны, Вашингтон угрожает суверенному государству и пытается вмешаться в его дела. По мнению экспертов, Иран сейчас ждёт реакции ЕС на ультиматумы Белого дома, но в случае обострения ситуации может вернуться к реализации своей ядерной программы. RT выяснял, какие шаги может предпринять Тегеран в противостоянии с Вашингтоном.
 
Reuters
 

Соединённые Штаты продолжают давление на исламскую республику. 22 мая Белый дом внёс пять физических лиц в санкционный список по Ирану, сообщает пресс-служба Министерства финансов США.

Ранее, 21 мая, госсекретарь США Майкл Помпео, выступая в Heritage Foundation, выдвинул список из 12 претензий к Тегерану. 

Среди них — полное прекращение любых программ по обогащению плутония, расширение доступа наблюдателей МАГАТЭ на объекты ядерной программы, прекращение строительства баллистических ракет высокой дальности, а также вывод всех подконтрольных подразделений из Ирака и Сирии.

Глава американской дипломатии обвинил Иран в поддержке терроризма и обстреле территории Саудовской Аравии из Йемена и призвал прекратить враждебные действия в отношении Соединённых Штатов и их союзников.

  • Майкл Помпео
  • Reuters

За две недели до этого президент США Дональд Трамп заявил о выходе США из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по ядерной программе Ирана 2015 года и о возвращении в полной мере действовавших до этого односторонних санкций против исламской республики.

«Иран рассматривает бесстыдные заявления госсекретаря США как очевидное вмешательство во внутренние дела и незаконную угрозу против государства — члена ООН и оставляет за собой право на судебное преследование», — прокомментировали в МИД Ирана сделанное Помпео заявление.  

В свою очередь, президент Ирана Хасан Рухани отметил, что США не могут отдавать приказы Тегерану.

Как заявил 22 мая пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, теперь многое будет зависеть от реакции Ирана на выдвинутые США требования.

«Вопрос в том, как оценивает эти 12 пунктов Тегеран. Вы знаете, что и Кремль, и Тегеран, и соответствующие европейские страны подтвердили свою приверженность совместному комплексному плану деятельности и подтвердили своё намерение и далее сохранять эту приверженность», — подчеркнул Песков.

«Ответные меры могут быть самыми различными, — заявила в интервью RT старший научный сотрудник Центра Ближнего и Среднего Востока Института востоковедения РАН Ирина Фёдорова. — Судебное преследование — возможный вариант. Иран может обратиться в ВТО, в Международный суд ООН в Гааге».

Однако, по словам эксперта, в Тегеране понимают, что эти организации во многом зависят от финансирования США, и потому своевременного и быстрого ответа добиться от них не получится.

Ранее о том, что страны ЕС готовы оспорить в ВТО односторонние санкции США против Ирана, заявлял официальный представитель правительства Франции Бенжамен Гриво.

В ожидании ЕС

«Иран сейчас волнует реакция Европейского союза на заявления, которые сделал Трамп, а Помпео конкретизировал», — заявил в беседе с RT профессор кафедры востоковедения МГИМО Сергей Дружиловский.

После выступления госсекретаря США верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини призвала международное сообщество нормализовать экономические и торговые отношения с Ираном. Ранее ЕС запустил процедуру блокирующего статута, позволяющую европейским компаниям обходить новые американские санкции. В свою очередь, министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф призвал страны ЕС увеличить свои инвестиции в Иран.

  • Мохаммад Джавад Зариф и Федерика Могерини
  • Reuters
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«У Ирана есть опыт использования обходных путей», — отмечает Фёдорова.

В частности, по мнению эксперта, республика может перейти на использование евро во взаиморасчётах со странами ЕС.

«Таким образом, Иран избежит необходимости проводить свои операции в долларах через американские банки», — поясняет она.

Кроме того, по словам Фёдоровой, возможно использование бартерных механизмов. Ранее они относительно успешно применялись в торговле с Индией и Китаем.

Однако, с точки зрения эксперта, европейские компании, если они будут поставлены перед таким выбором, предпочтут уйти с иранского рынка, чтобы не терять более важный рынок — американский. В этом случае оставшиеся торговые партнёры Ирана типа Китая получат дополнительный рычаг давления на исламскую республику, что невыгодно Тегерану.

Перспективы переговоров

«Европа не присоединится к экономическим санкциям, которые обещают ввести США. Уже были сделаны заявления со стороны бизнеса и руководства ЕС», — отмечает Дружиловский.

Однако, по его мнению, и с позицией США тоже всё не так просто. И Трамп, и Помпео заявляли о необходимости новых переговоров с Ираном. ЕС может ухватиться за это предложение.

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«Европа не поддержит требования американцев, но поддержит идею переговоров», — отмечает эксперт.

По словам Дружиловского, несмотря на невыполнимость требований, которые предъявлены американцами, Тегеран может в конце концов приступить к диалогу.

«Время будет идти, санкции не будут вводиться. Ирану это и нужно, — объясняет политолог. — Они умелые переговорщики: годами могут обсуждать проблему и всё равно настоят на своём».

По мнению Фёдоровой, теоретически Иран может пойти на переговоры по поводу своей ракетной программы или своего присутствия в тех или иных точках Ближнего Востока.

«Но надо иметь в виду, что иранская дипломатия имеет более чем двухтысячелетний опыт. Начало переговоров вовсе не обязательно будет означать, что Тегеран готов идти на уступки при отсутствии серьёзных преференций», — пояснила эксперт.

Конфликтный сценарий

По мнению министра иностранных дел Германии Хайко Мааса, если стратегия диалога зайдёт в тупик и Совместный всеобъемлющий план действий утратит силу, то Иран может снова вернуться к реализации своей ядерной программы.

  • Иранская перспективная ракета-носитель "Симург". По мнению западных аналитиков может использоваться и для доставки ядерного оружия.
  • Reuters

«Мы считаем, что без этого соглашения (СВПД. — RT) мы можем столкнуться с риском того, что Иран вновь начнёт ядерную программу, что идёт вразрез с интересами безопасности не только Германии, но и всей Европы», — отметил Маас, подчеркнув, что обсудит эту проблему на встрече с Майклом Помпео в Вашингтоне 23 мая 2018 года.

Отказ от ядерных разработок, баллистических ракет и поддержки союзников: Помпео огласил требования США к Ирану

«Самое неприятное, что может произойти, — это если Иран действительно выйдет из ядерной сделки со странами Европы, Россией и Китаем и приступит к обогащению урана, — считает Фёдорова. — Это приведёт, в конечном счёте, к нарушению режима нераспространения ядерного оружия».

Ранее иранские власти заявляли о том, что готовы и к таким шагам. В свою очередь, в Саудовской Аравии неоднократно утверждали, что в ответ на подобные действия сами могут обзавестись ядерной бомбой.

«Иран в обязательном порядке начнёт обогащение урана, если Европа присоединится к американским санкциям и американскому подходу к СВПД, — считает Дружиловский. — Другого выхода у Ирана нет. Если Европа и США объединятся, это будет опасно как для Ирана, так и для нас и всего мира, поскольку будет означать военную консолидацию НАТО».

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