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Судьбу украинцев решат в Минске и Москве

11 ноября 2021, 11:40  •  262 • Политика
Фото: Mykola Tys / Keystone Press Agency / www.globallookpress.com
Эксперт пояснил, зачем Киев довел энергокризис в Незалежной до острой фазы
У украинцев накопилось много вопросов к президенту Владимиру Зеленскому и его команде. Главный из них сегодня – как страна-экспортер электроэнергии докатилась до того, что в столицах соседних государств решают, в какое время включать чайник гражданам Незалежной. На это указал украинский политолог Дмитрий Корнейчук.
Он напомнил, что Украина раньше зарабатывала на экспорте электроэнергии, поскольку имеет множество ТЭС и АЭС. Но к нынешнему отопительному сезону власти "почему-то" не позаботились заранее об угле для государственных ТЭС. В итоге на частные компании легла повышенная нагрузка и их запасы топлива быстро истощились. Как результат – Киеву пришлось идти на поклон к Минску по поводу электроэнергии, прежде испортив отношения с руководством соседней республики.  
"Мы какие-то санкции вводим, авиаперелеты туда остановили. … А теперь мы зависим от Лукашенко. То есть мы докатились до того, что теперь Лукашенко решает, будут на Украине веерные отключения или не будут",
– высказался Корнейчук в эфире канала UkrLive. В связи с этим у политолога возник вопрос: какую цель преследовал Зеленский, подводя Украину к столь уязвимому и зависимому положению.
Впрочем, ответ лежит на поверхности. Достаточно посмотреть на проблему с газом. Киев на каждом углу кричит, что Москва – агрессор, при этом постепенно готовит украинцев к тому, что пора возобновлять с ней сотрудничество и закупать российский газ. Для этого в стране обостряется до предела энергокризис.
"Все плавно подводится к тому, что надо будет переходить на прямые договоры с "Газпромом" по закупке газа",
– убежден политолог. Только подано это будет под таким соусом, что дескать Киев "с болью в сердце" вынужден идти к "агрессорам" под давлением обстоятельств ради заботы о своих гражданах.
Ранее специалист в области ЖКХ Украины Алина Логозяк предупредила, что в скором времени страну могут перевести на веерную подачу электроэнергии из-за дефицита топлива, и тогда украинцам придется привыкать кипятить чай по графику, как в 1990е.

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