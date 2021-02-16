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Судьбу "Северного потока-2" решит украинский транзит – СМИ

16 февраля 2021, 12:35  •  342 • Политика
Фото: J.Koehler via www.imago-images.d/www.imago-images.de/www.globallookpress.com
Киев оказался важной фигурой в споре Берлина и Вашингтона
Германия готовит предложения США по "Северному потоку-2". Они касаются отношений России и Украины. В частности, Берлин может попросить Вашингтон отменить санкции против газопровода в обмен на обещание перекрыть трубу, если Москва попытается оказать давление на Киев.
Вариантов у немецкой стороны несколько. Например, она готова гарантировать заокеанским партнерам отказ от поставок российского газа по "Северному потоку-2", если Москва вдруг в одностороннем порядке остановит транзит через территорию Украины.
Другая идея заключается в том, что США не будут мешать строительству трубопровода, а Германия не позволит начать его эксплуатацию, пока Россия "не исправится": не оправдает, например, Алексея Навального или не примирит Донбасс с Киевом. Об этом пишет украинское издание "Обозреватель" со ссылкой на Financial Times.
Ранее немецкие СМИ обратили внимание, что риторика новой американской администрации по поводу "Северного потока-2" изменилась. Белый дом готов отказаться от санкций в обмен на новые условия. Однако, по сведения журналистов, Германия не готова увязывать работу газопровода с российско-украинскими отношениями.

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