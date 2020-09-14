Судьбу "Северного потока - 2" решит экология, а не Навальный: Устроит ли Дания газовый демарш

Представитель Датского энергетического агентства (DEA) Мортен Кристенсен прокомментировал слова премьер-министра Дании Метте Фредериксен, которая призвала власти снова обсудить целесообразность строительства газопровода на фоне скандала, связанного с Навальным.

По словам Кристенсена, энергетическое агентство не может отменить выданное ранее разрешение на прокладку трубопровода в исключительной экономической зоне страны по политическим причинам. Копенгаген обязан разрешать транзитные трубопроводы на своих участках континентального шельфа согласно Конвенции по морскому праву. Единственным основанием для отмены разрешения может быть только нарушение экологической безопасности.