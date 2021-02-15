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Судьбу парламентских выборов в Молдове решит Конституционный суд

15 февраля 2021, 02:40  •  31 • Украина
Последнее слово остаётся за Конституционным судом, и никто не может прогнозировать, на чью сторону он встанет
Президенту Молдавии Майе Санду не удалось повторить украинский сценарий. Владимир Зеленский, победив на президентских выборах, сумел победить и на парламентских – его партия «Слуга народа» получила в Верховной Раде большинство.
Для повторения такого сценария молдавскому президенту необходимо было как можно быстрее провести досрочные парламентские выборы, однако теперь этот вопрос будет решать Конституционный суд.
Социалисты уже обратились в КС Молдовы с обвинением президента в узурпации власти в стране. Обратился в КС и депутат от партии PAS (партия Майи Санду) Оазу Нантой с требованием пересмотреть своё же решение по поводу выдвижения кандидата на пост премьер-министра от парламентского большинства.
Напомним, в августе прошлого года Конституционный суд вынес решение: «Если сформировано формализованное абсолютное парламентское большинство, президент обязан выдвинуть кандидата на должность премьер-министра, предложенного этим большинством». И теперь КС оказался в неудобном положении – или идти против своего же решения, или против президента.
По мнению эксперта в области конституционного права Александра Арсение, КС вполне может пересмотреть своё решение и вынести новое – о том, что «дискреционное право президента выдвигать кандидата в премьеры нельзя ограничивать».
А молдавский журналист Сергей Ткач напоминает – Конституционный суд в стране «является точно таким же скомпрометировавшим себя институтом, как и все остальные». Ведь этот суд на протяжении многих лет принимал решения, вмешиваясь в политические процессы. Как это было в случае с государственным языком, когда КС определил название государственного языка как румынский, несмотря на то, что в Конституции язык обозначен как молдавский. И это был не единичный случай вынесения Конституционным судом политических решений.
«Президент, парламент, правительство, Конституционный суд – главнейшие институты молдавского государства. И в настоящий момент мы наблюдаем одновременный глубочайший кризис данных институтов, способный завершиться коллапсом. Причиной всех этих явлений стала деградация политического класса Молдовы, его коррумпированность, криминализация, обслуживание интересов внешних игроков, а также широкое распространение унионистских взглядов, носители которых выступают за ликвидацию молдавского государства»,
– комментирует сложившуюся ситуацию в Молдавии Сергей Ткач.
Последнее слово остаётся за Конституционным судом, и никто не может прогнозировать, на чью сторону он встанет. И согласятся ли стороны с решением КС?
Соб. корр. ФСК

Фонд Стратегической Культуры

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