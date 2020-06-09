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Судьбу Ельцина решили три голоса: "Вы не представляете, какие там битвы шли" - Любимов

09 июня 2020, 21:00  •  91 • Политика
Судьбу Бориса Ельцина в голосовании за главу Верховного совета РСФСР в 1990 году решили три голоса, заявил журналист Александр Любимов. "Вы не представляете, какие там битвы шли", - отметил он. Также журналист вспомнил о "пивной пиар-акции" в поддержку кандидатуры Ельцина.
Журналист Александр Любимов рассказал в интервью "Эху Москвы" о том, как проходило голосование за главу Верховного совета РСФСР в 1990 году, когда пост в итоге занял Борис Ельцин.
Сославшись на своего коллегу Владимира Мукусева, он подчеркнул, что перевес тогда составлял всего три-четыре голоса. Благодаря им Ельцину и удалось обойти своего конкурента - главу Коммунистической партии Ивана Полозкова, заместителем которого тогда был Геннадий Зюганов.
Шло очень остро. Вы не представляете, какие там шли битвы! - подчеркнул Любимов.
Он также вспомнил о пиар-компании в поддержку Ельцина и признался, что ему до сих пор стыдно за неё. Так, депутаты приобрели зарубежное пиво в банках, которого ещё не было в стране, и "раздавали коммунистам". Это разворачивалось прямо в Грановитовой палате.
Говорили так: проголосуйте за Ельцина - мы вам дадим пиво, - подчеркнул журналист.

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