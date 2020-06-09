Судьбу Ельцина решили три голоса: "Вы не представляете, какие там битвы шли" - Любимов

Журналист Александр Любимов рассказал в интервью "Эху Москвы" о том, как проходило голосование за главу Верховного совета РСФСР в 1990 году, когда пост в итоге занял Борис Ельцин.

Сославшись на своего коллегу Владимира Мукусева, он подчеркнул, что перевес тогда составлял всего три-четыре голоса. Благодаря им Ельцину и удалось обойти своего конкурента - главу Коммунистической партии Ивана Полозкова, заместителем которого тогда был Геннадий Зюганов.

Шло очень остро. Вы не представляете, какие там шли битвы! - подчеркнул Любимов.

Он также вспомнил о пиар-компании в поддержку Ельцина и признался, что ему до сих пор стыдно за неё. Так, депутаты приобрели зарубежное пиво в банках, которого ещё не было в стране, и "раздавали коммунистам". Это разворачивалось прямо в Грановитовой палате.