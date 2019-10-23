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Судьбоносный документ: Озвучен полный текст подписанного Путиным и Эрдоганом меморандума

23 октября 2019, 04:24  •  119 • Политика
Договоренности России и Турции по Сирии, достигнутые во вторник, обеспечат прекращение кровопролития и военной операции Анкары в Сирии, заявил глава российского МИДа Сергей Лавров, зачитав полный текст меморандума, подписанного президентами Владимиром Путиным и Реджепом Тайипом Эрдоганом.
Москва и Анкара создадут совместный механизм мониторинга и верификации соблюдения совместного меморандума по Сирии.
В частности, подразделения российской военной полиции и сирийской пограничной службы с 12.00 23 октября вводятся на сирийскую сторону сирийско-турецкой границы за пределами зоны операции Турции "Источник мира", говорится в тексте документа.
Совместные войска будут содействовать выводу подразделений КОС (курдские освободительные силы - прим. ред.) и их вооружения на 30 км от сирийско-турецкой границы, который должен завершиться в течение 150 часов после 12.00 23 октября.
"С этого момента начинается совместное российско-турецкое патрулирование на глубину до 10 км от границы к западу и к востоку от района операции "Источник мира", кроме города Камышлы", - говорится в меморандуме.
Согласно меморандуму, "все подразделения КОС и их вооружения будут выведены из Манбиджа и Таль-Рифата".
Стороны подтвердили решимость бороться с терроризмом на сирийской территории, подчеркнул Лавров, зачитывая положения меморандума.
"В этом контексте существующий статус-кво в нынешнем районе операции "Источник мира" между Телль-Абъядом и Рас-эль-Айном глубиной до 32 км будет сохранен", - говорится в документе.
Копию документа в своем Telegram-канале разместил военкор "Комсомольской правды" Александр Коц.
Копия документа, опубликованная в Telegram-канале Александр Коца
Переговоры Путина и Эрдогана в Сочи длились больше шести часов. На них обсуждалась, в частности, операция "Источник мира", начатая Турцией на севере Сирии 9 октября с целью создания буферной зоны, призванной стать защитным поясом для турецкой границы. США и Турция 17 октября достигли соглашения о приостановке операции на 120 часов, чтобы позволить поддерживаемым американцами курдским формированиям покинуть создаваемую Анкарой 30-километровую пограничную зону безопасности.

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