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Судьба запуска "Северного потока-2" оказалась в руках у поляков

22 сентября 2021, 22:25  •  119 • Политика
Фото: Jens Büttner / ZB / www.globallookpress.com
Варшава намерена не допустить к работе газопровод без разделения собственности Nord Stream 2 AG
Польская нефтегазовая компания PGNiG получила право участвовать в сертификации газопровода "Северный поток – 2". Об этом сообщает пресс-служба регулятора.
В заявлении подчеркивается, что польская сторона намерена доказать, что компания Nord Stream 2 AG как независимый оператор не подходит.
"Федеральное сетевое агентство Германии (Bundesnetzagentur, BNetzA) предоставило PGNiG и ее немецкой дочерней компании PGNiG Supply & Trading GmbH право участия в процедурах сертификации для "Северного потока – 2", – говорится в сообщении.
Президент правления регулятора Павел Маевский уже заявил, что Nord Stream 2 AG не соответствует формальным и существенным требованиям для сертификации. Поляки намерены все сделать, чтобы "СП-2" не смог избежать применения требований разделения собственности, доступа третьих сторон и прозрачных тарифов, которые учитывают стоимость всего трубопровода.
Варшава предупреждает, что ввод "Северного потока-2" в эксплуатацию до получения окончательного решения о сертификации будет являться нарушением законодательства Германии и ЕС. Работа газопровода без этого документаприведет к "дискриминации других энергетических компаний и искажению конкуренции на внутреннем рынке газа".
"По этой причине PGNiG SA и PST GmbH оставляют за собой право использовать все правовые меры для противодействия подобному поведению Nord Stream 2 AG", – резюмировал польский регулятор.
Напомним, работы по сертификации новой российской газовой магистрали начались 8 сентября.
Судя по грозным заявлениям со стороны PGNiG, запуск "СП-2" может затянуться на долгие месяцы, а Европе грозит "победоносный" рост цен на голубое топливо в наступающую зиму. Причем страдать будут и в Польше тоже. Но в этом "виновата", самой собой, в глазах Запада снова будет Москва.

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