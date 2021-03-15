Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Донбассу готовят свою "Бурю в пустыне"? К границам России стянули стра...
Блинкена поставили на место после критики задержаний в Москве: "Хватит сова...
«Месть неотвратима» – в Киеве рассказали о смертельной обиде ЦРУ на Зеленского
"Америкой руководит труп": В США начали прозревать после избрания Джо ...
Главная / Украина

Судьба Югославии: Какое будущее уготовил Зеленский для Украины

15 марта 2021, 07:00  •  433 • Украина

У жителей Украины есть лишь два варианта развития событий- согласиться стать пушечным мясом НАТО или добиваться воссоединения в составе единой Родины – Большой России.

Об этом пишет один из лидеров движения «Донецкая республика» Алексей Муратов.

Зе-оккупационные власти Украины, жаждущие впихнуть «незалежную» в НАТО, с хлебом-солью встретили натовских вояк, которые на 4-х кораблях Альянса вошли в одесский порт 10 марта. У них якобы были запланированы совместные с ВМС ВС Украины тренировки в акватории Черного моря. Это говорит о том, что Украину и украинцев усиленно готовят к войне.


Марионеточные чиновники не рассказывают украинскому населению о плачевных и необратимых последствиях для несуверенной Украины и каждого её гражданина в случае, если «незалежная» всё-таки станет членом Альянса. Если провести параллель между сегодняшним днём и годами Великой Отечественной, можно смело говорить о том, что власть имущие украинские «слуги» сдают Украину врагу, обесценивая подвиг героев свящённой войны. Деды и прадеды отдали жизнь ради свободы Украины, а их Зе-внучки сегодня торгуют жизнью и свободой потомков победителей.

В случае обретения членства в НАТО, украинские военные базы станут базами Североатлантического Альянса. Через несколько лет (при правлении ставленников Запада) «незалежная» лишится всех своих ресурсов, собственности и стратегических объектов. Простые граждане страны будут платить налог за возможность проживания в новой западной колонии, в которую семимильными шагами Зе-президент превращает Украину. И это в лучшем случае. Наиболее предсказуемый вариант событий для «натовской Украины» – превращение всего населения в обслуживающий персонал, рабов, которые обязаны выполнять указания жестоких иностранных военных.


Марионеточные чинуши рисуют радужные перспективы «незалежной» от членства в НАТО. Зе-свора уповает на то, что натовские силы «помогут» ей начать полномасштабную войну против Российской Федерации. Историческую Родину всех украинцев – Россию – коллективный Запад и контролируемая им халуйская власть «зелёных» объявила врагом. Врагом кого? Украинского населения, с которым многонациональную Россию связывает общая героическая история, некогда – экономическая политика и идеология?!

Своим врагом Россию считают Америка и Европа – за силу, богатые природные ресурсы, сохранение истории, верность социально-нравственным ценностям, и главное – за непобедимость. Ведь Россию ждала судьба Советского Союза. И только благодаря Владимиру Путину и проводимой им политике Российская Федерация крепнет, развивается, разрастается. И Россия обязательно станет центром Большой России, в которую войдут постсоветские страны, которые коллективный Запад пытается оторвать от Отечества.

Возвращаясь к «натовской» Украине, стоит отметить, что курс «незалежной» относительно приобретения полноправного членства в НАТО и ЕС с февраля 2019 года закреплён в Конституции страны. Это означает, что движение в натовском направлении является необратимым и любые попытки «развернуть» его в сторону России будут трактоваться как нарушение Конституции. Учитывая то, что в 2014 году в «незалежной» произошёл госпереворот, то все решения и законы, которые принимаются так называемой украинской властью с февраля 2014 года, – нелегитимные и неконституционные. И они должны быть и будут отменены.

Тем украинцам, которые по каким-то причинам всё ещё доверяют лапше, которую на их уши цепляет Зе-банда, и видят в НАТО защитника, стоит вспомнить «вклад» Альянса в уничтожение мирного населении Югославии в 1999 году. О страшных событиях 22-летней давности в «демократичных» Европе и Америке говорить не принято. А ведь тринадцать стран-участниц НАТО (США, Германия, Франция, Великобритания и др.) вопиюще нарушили Международное право и Устав ООН. В течение 80-ти дней они проводили воздушные бомбардировки Югославии, «поливая» гражданских жителей «дождём» из боеприпасов с обеднённым ураном, кассетных и фугасных авиационных бомб. За время натовских бомбардировок погибли порядка 2,5 тысяч человек, в том числе – 89 детей, а ранения получили более 12 тысяч югославских жителей. Во что НАТО превратит Украину и украинцев, – страшно даже представить.

Натовские оккупанты сегодня свободно шагают по украинской земле, господствуют в акватории Чёрного моря и летают в украинском воздушном пространстве. Они уже ощущают себя полноправными хозяевами Украины. Соглашаться быть рабами и пушечным мясом для НАТО или освободиться и войти в состав России, – решать только украинскому населению.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



433
Источник
Похожие новости
14 марта 2021, 09:55
Украина в панике: политический труп Байден может развернуться в сторону России
14 марта 2021, 21:50
«Россия готова к открытому вводу войск на Украину»: свежие данные из Киева
14 марта 2021, 09:55
Украина безнадежна — иностранные инвесторы отказываются вкладываться в погибающую страну
14 марта 2021, 21:50
Россия готовит ракетно-бомбовые удары по украинским городам, — Ярош
15 марта 2021, 07:00
«Отравление» Ющенко. Как циничный обман стал миной замедленного действия для Украины
15 марта 2021, 07:00
Судьба Югославии: Какое будущее уготовил Зеленский для Украины
Новости партнеров
 
Выбор дня
15 марта 2021, 00:35
Япония занервничала: Русские пилоты сделали прозрачный намёк после провокации с Курил...
15 марта 2021, 00:35
Британская разведка контролирует "войну в Донбассе"? Переговоры Зеленского ...
15 марта 2021, 02:25
В России готовят переворот: Сергей Михеев о бунте "внутри нашей власти"
15 марта 2021, 05:10
"Глупенькие...": США уже проиграли войну - комик не стал жалеть чувства аме...
15 марта 2021, 02:25
Клинцевич о возможном вводе войск НАТО в Донбасс: Киев "дёргает тигра за усы&quo...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
09 марта 2021, 00:40
Киев замыслил прорвать линию фронта в Донбассе. Главный плацдарм ВСУ сдал перебежчик
10 марта 2021, 08:45
Байден распорядился: Инсайдер назвал дату вероятного наступления ВСУ в Донбассе
08 марта 2021, 08:10
Отморозки из «Торнадо» жаждут мести
11 марта 2021, 09:30
"Завтра Украина будет возвращать Крым": "Праздничное" прибытие кораблей НАТО оценил военкор
08 марта 2021, 09:05
"Русские - это ртуть": Стало известно старое пророчество Бисмарка о России
09 марта 2021, 15:20
Даже ОБСЕ прозрела: Киев поймали на подготовке к большой войне. Ждать у Крыма?
12 марта 2021, 22:10
Москва разбила мечты Киева: Украине поставили жёсткое условие для саммита "нормандской четвёрки"
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.