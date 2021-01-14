Судьба Трампа решится до полуночи: Импичмент уже прошёл процедурное голосование в конгрессе США

Президент США Дональд Трамп всё ближе к импичменту. Нижняя палата конгресса утвердила правила и приступила к двухчасовым дебатам по резолюции об импичменте главы государства.

Рассмотрение вопроса происходит в присутствии вооружённой охраны. Военнослужащие находятся в залах Капитолия на случай повторной попытки штурма здания американского парламента.

Импичмент президенту Дональду Трампу прошёл процедурное голосование в палате представителей. Окончательное голосование ожидается в 23:00-24:00 по московскому времени.

Напомним, что 6 января, когда в конгрессе должны были оспорить голоса выборщиков от ряда штатов в связи с выявленными нарушениями и махинациями, в здание парламента проникла группа протестующих, которая устроила погром. Деморализованные парламентарии в срочном порядке утвердили победу Джо Байдена. Одновременно с этим Трампа заблокировали во всех соцсетях и лишили любых каналов связи. Даже телевидение позволяет себе прерывать речь главы государства, чтобы не позволить ему донести до людей неудобную истеблишменту правду.