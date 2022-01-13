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Судьба Трампа предопределена: На сайте иранского лидера разместили "видео возмездия"

13 января 2022, 19:25  •  56 • В мире
На сайте верховного лидера Ирана аятоллы Хаменеи опубликован анимационный ролик об операции по уничтожению бывшего лидера США.
В Сети обсуждают анимационный ролик, по сюжету которого иранские спецслужбы атакуют бывшего лидера США. Судя по видео, атака предполагается как акт возмездия за смерть генерала Сулеймани два года назад.
Как сообщает РИА Новости, видео появилось на сайте верховного лидера Ирана аятоллы Хаменеи.
Отметим, что годом ранее за скриншот с этого видео Twitter заблокировала аккаунт, предположительно связанный с аятоллой Али Хаменеи.
Пост содержал картинку, на которой Трамп играл в гольф в тени гигантского дрона. Описание на фарси говорило, что "месть несомненна". Эта фраза отсылает к выступлению Хаменеи на первой годовщине удара американских беспилотников по генералу Корпуса Стражей Исламской революции.

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