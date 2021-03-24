Судьба "Северного потока - 2" находится в руках Вашингтона - эксперт

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Завершению строительства мешают политические препятствия

Страны Европейского союза получат целый ряд преимуществ, если "Северный поток-2" все же будет достроен. Такого мнения придерживается политолог Леонид Крутаков.

В том случае, если между РФ и ФРГ будет установлен прямой мост и газопровод будет проложен напрямую через Балтику, Берлин сразу же превратится в самый крупный газовый хаб во всей Европе, который охватит все пространство, минуя Незалежную, Белоруссию и Польшу.

Но несмотря на многочисленные экономические преимущества, проект постоянно сталкивается с политическими препятствиями. В частности строительство тормозят американские санкции.

Из-за угрозы применения вторичных санкций европейские страны вынуждены соотносить свою национальную политику с позицией Вашингтона, отметил собеседник "Экономики сегодня". Именно поэтому завершение строительства сейчас находится в руках Штатов.

Эксперт напомнил, что из "Северного потока-2" уже вышли 18 иностранных компаний. Это вполне объяснимо, поскольку США являются основными кредиторами западных рынков. И в том случае, когда угроза санкций заставляет западные компании выбирать между банкротством, потерей бизнеса или строительством газопровода, выбор очевиден.

Кстати, американские ограничительные меры серьезно раздражают европейские государства. Бывший посол Франции отметил, что в Брюсселе устали от давления Вашингтона, поэтому все чаще в ЕС слышны призывы дать отпор США. Многие страны, особенно Германия, считают такое поведение Белого дома неприемлемым.