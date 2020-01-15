"Судьба России и её историческая перспектива зависят от того, сколько нас будет": 15 главных тезисов Послания президента

Президент России обратился в Посланием к Федеральному собранию, обозначив основные направления ее развития в ближайший год. «КП» приводит основные тезисы, прозвучавшие в этом документе.

- Сегодня в нашем обществе чётко обозначился запрос на перемены. Люди хотят развития и сами стремятся двигаться вперёд в профессии, знаниях, в достижении благополучия, готовы брать на себя ответственность за конкретные дела. Зачастую они лучше знают, что, почему и как надо менять там, где они живут, работают, – в городах, районах, сёлах, по всей стране.

Послание Президента России Владимира Путина Федеральному собранию-2020 (полная версия)

- Судьба России и её историческая перспектива зависят от того, сколько нас будет, сколько детей родится в российских семьях, какими они вырастут, кем станут, что сделают для развития страны и какие ценности будут для них опорой в жизни.

Президент предложил внести правки в конституциюФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- Сегодня нас почти 147 миллионов человек. Но мы вступили в сложный, очень сложный демографический период. Такой ключевой показатель, как суммарный коэффициент рождаемости, то есть число рождений, приходящихся на одну женщину, в 2019 году составил, по предварительной оценке, 1,5. Много это или мало? Для нашей страны – мало. Да, это примерно то же самое, что и во многих европейских странах. Но для нашей страны – мало. Для сравнения: 1,3 было в 1943 году, во время Великой Отечественной войны. Правда, еще хуже было в 90-х годах. В 1999-м, например, 1,16 всего. Хуже, чем во время Великой Отечественной войны.

- Наша историческая обязанность – не только выбраться из демографической ловушки, но и к середине наступающего десятилетия обеспечить устойчивый естественный рост численности населения страны. В 2024 году коэффициент рождаемости должен быть 1,7.

- За 2018–19 годы вместо 90 тысяч мест в яслях создано 78 тысяч. Из них реально могут быть предоставлены малышам 37,5 тысячи мест. На остальные до сих пор просто не получена образовательная лицензия. Значит, такие ясли не готовы принять детей. Уважаемые главы субъектов федерации, нельзя так работать. Ну вы чего?

Путин предложил ввести ежемесячные выплаты для детей от 3 до 7 лет.Президент России выступает с ежегодным посланием Федеральному собранию

- Есть острейшая проблема, которая является прямой угрозой нашему демографическому будущему. Это низкие доходы значительной части наших граждан, семей. По разным оценкам, порядка 70-80% семей с низкими доходами являются семьями с детьми. Сейчас, когда работает даже не один, а оба родителя, доход такой семьи очень скромный. Предлагаю предусмотреть ежемесячные выплаты на детей в возрасте от 3 до 7 лет включительно, причем уже с 1 января 2020, текущего года. Выплаты на первом этапе составят у нас половину прожиточного минимума - 5,5 тыс. рублей. Если увидим, что какие-то семьи не доходят до прожиточного минимума, получая 5,5 тысяч, сделаем следующий шаг и будем выплачивать со следующего года уже полный прожиточный минимум - 11 с лишним тысяч.

- Программа материнского капитала продлевается, как минимум, до конца 2026 года, причем, уже с 1 января 2020 года он будет выплачиваться не только за вторых или последующих детей в семье, но и за первых. Ее главная цель - помочь семьям, принимающим решение о рождении второго ребенка. Но сегодня только этого уже недостаточно. Нам необходимо поддержать молодых людей, тех, кто начинает семейную жизнь. В этой связи хотел бы предложить новые дополнительные решения по материнскому капиталу, которые должны вступить в силу с 1 января 2020 года - уже при рождении первенца семья получит право на материнский капитал в его сегодняшнем объеме. После индексации с января 2020 года это 466 тыс. 617 рублей.

- Предлагаю обеспечить бесплатным горячим питанием всех учеников начальной школы с 1 по 4 класс. Это, конечно, потребует времени, но в тех регионах и школах, где есть техническая готовность, бесплатное горячее питание должно предоставляться уже с 1 сентября 2020 года. Остальных коллег прошу форсировать эту работу, не позднее 1 сентября 2023 года младшие школьники во всех субъектах Федерации по всей стране должны быть обеспечены бесплатным качественным горячим питанием. Все должны себя чувствовать в равных условиях. Не должны дети и родители, которых часто сегодняшнее положение унижает, чувствовать, что они даже ребенка прокормить не могут. Мне кажется, что для нашего общества это чрезвычайно важно.

Путин предложил увеличить материнский капитал.Президент России выступает в Центральном выставочном зале «Манеж»

- Считаю необходимым уже с 1 сентября ввести специальную доплату классным руководителям в размере не менее 5 тысяч рублей за счёт средств федерального бюджета. При этом действующие выплаты учителям должны быть сохранены.

- Впервые в истории ожидаемая продолжительность жизни превысила 77 лет. Уровень младенческой смерти достиг исторического минимума.

Путин объявил о введении доплаты классным руководителям.Президент России выступает с ежегодным обращением к парламенту

- Знаю, что в прошлом году в ряде регионов были перебои с поставками лекарств, потому что закупки оказались фактически сорванными, и некоторые чиновники позволяли себе рассуждать так, будто речь шла о закупке канцтоваров - не беда, объявим новые конкурсы. Ну, а люди оставались без крайне важных, подчас жизненно необходимых лекарств. Такие ситуации не должны больше никогда повторяться.

- Мы обязаны защитить правду о Победе в Великой Отечественной войне. Наглому вранью и попыткам исказить историю мы должны противопоставить правду. В России будет создан крупнейший документальный архив документов о Второй Мировой войне.

- Правоохранительные органы могут применять в отношении бизнесменов статью 210 УК РФ (создание организованного преступного сообщества), если только докажут, что компания изначально была создана с преступным умыслом. Правоохранительные органы впредь будут обязаны доказать, что коммерческая организация, компания изначально умышленно создавалась под незаконные цели. Любая компания, чьи руководители нарушили закон, могла квалифицироваться как организованное преступное сообщество, а, значит, практически все сотрудники подпадали под статью, устанавливались более строгие меры пресечения и наказания.

Путин: Мы обязаны защитить правду о победе над фашизмом.Президент России выступает с ежегодным обращением к парламенту

- Предлагаю на конституционном уровне закрепить обязательные требования к лицам, которые занимают критически важные для обеспечения безопасности и суверенитета страны. Главы субъектов федерации, члены Совета Федерации, депутаты Госдума, председатель правительства, его заместители, министры, главы иных федеральных органов, судьи не могут иметь иностранное гражданство, вид на жительство и иной документ, позволяющий постоянно проживать на территории другого государства. Смысл госслужбы - именно в служении. И человек, который выбирает этот путь, должен для себя решить, что он связывает свою жизнь с Россией, нашим народом, и никак иначе. Без всяких полутонов и допущений!

- Еще более жесткие требования должны предъявляться к лицам, претендующим на должность президента России. Предлагаю здесь закрепить требование о постоянном проживании на территории России не менее 25 лет, а также отсутствие иностранного гражданства или вида на жительство в другом государстве.

Послание Владимира Путина Федеральному собранию: прямая трансляция.Президент России Владимир Путин в 16-й раз обращается с посланием Федеральному собранию

Сайт kp.ru вел прямую онлайн-трансляцию оглашения Послания президента