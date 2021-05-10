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Судьба памятника Жукову в Харькове решена после позорного сноса

10 мая 2021, 20:45  •  98 • Политика
Памятник маршалу Жукову в Харькове "стоял, стоит и будет стоять". Такое решение приняли местные власти после позорного сноса.
Власти Харькова приняли решение не трогать памятник маршалу Советского Союза Георгию Жукову. Монумент останется на своём прежнем месте, а о решении говорится на сайте Харьковского городского совета.
Как пояснил секретарь совета Игорь Терехов, каждый житель Харькова должен чтить память героев, участвовавших в Великой Отечественной войне. И маршал Жуков не станет исключением. Памятник маршалу "стоял, стоит и будет стоять":
"Проспект продолжит носить имя великого маршала Победы - и харьковчане будут отмечать этот святой праздник именно 9 мая", - подчеркнул Терехов.
Стоит напомнить, что в июне 2019 года памятник Жукову в Харькове был снесён, и сделали это представители Национального корпуса. Радикалы взобрались на монумент, надели на шею маршалу верёвку и повалили скульптуру. Произошедшее стало позором Украины, но сегодня ошибки были исправлены. Полиция, наблюдавшая за сносом памятника, не стала мешать радикалам, а некоторые сотрудники даже снимали происходящее на телефон. Впрочем, в том же году монумент установили вновь, а теперь утвердили решение оставить его неизменным.

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