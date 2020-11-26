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Судьба молдавского парламента решена?

26 ноября 2020, 00:35  •  72 • Украина
По словам премьера, главное – успеть принять бюджет на следующий год
Сегодня главный вопрос молдавской политики – судьба парламента и правительства. В том, что будут назначены досрочные парламентские выборы, никто не сомневается, вопрос лишь – когда.
В настоящее время в парламенте Молдавии нет коалиционного большинства после того, как представители фракции Демократической партии вышли из коалиции с социалистами. Тем не менее, депутатам всё равно удаётся достаточно успешно голосовать и решать вопросы социального и экономического плана. Однако как долго это продлится – не известно. К тому же в партии Майи Санду прямо заявляют – нового президента Молдовы существующий парламент, как и правительство, не устраивают.
Депутат-социалист Богдан Цырдя напоминает, что в парламент изначально вошли представители четырёх политсил. За прошедшее время состав парламента претерпел большие изменения – перебежчики из Демократической партии сначала сформировали группу Pro Moldova, потом уже из этой группу перебежчики вместе с фракцией партии «Шор» создали новую группу – Pentru Moldova.
«На данный момент парламент достаточно фрагментирован и раздроблен. Кроме того, нельзя забывать и независимых депутатов. В этой ситуации парламентского большинства нет. Правительство фактически миноритарное. Каждое голосование зависит от политической конъектуры и от интересов той или иной фракции. По каждому голосованию невозможно предугадать, кто и за что будет голосовать»,
– прокомментировал ситуацию в парламенте Богдан Цырдя в эфире радио Sputnik Молдова.
Депутат от партии PAS (партия Майи Санду) Владимир Боля рассказал, что в парламенте депутаты его фракции сотрудничают с представителями Демократической партии. Что касается создания новой парламентской коалиции, он уверен: в настоящее время это невозможно – даже если объединятся проевропейские партии (PAS и «Платформа DA») с фракцией Демпартии, у них всё равно не будет достаточного количества голосов для создания коалиции.
Однако премьер-министр Молдовы Ион Кику предупреждает – без парламентского большинства под вопросом утверждение проектов бюджета на 2021 год. Ведь эти проекты обычно вызывают горячие споры и без коалиции не обойтись при голосовании.
«Фактически мы вернулись к статус-кво ноября 2019 г. – миноритарное правительство, официально поддержанное Партией социалистов. И в парламенте голосование происходит, исходя из предпочтений депутатов. Потому существует большой риск, что эти проекты не получат поддержки. Точно так же как не было ясности насчёт поправок к бюджету на протяжении 2020 г. в условиях очень шаткого большинство»,
– рассказал премьер в интервью радио Eurоpa Libera.
К тому же политики из оппозиции сегодня заинтересованы в том, чтобы отправить действующее правительство в отставку, отметил Кику. Но сам уходить в отставку премьер-министр не собирается – в такое сложное время, по его мнению, не стоит менять правительство.
Что касается парламента, Ион Кику согласен – должны быть досрочные парламентские выборы, но сначала необходимо принять бюджет на следующий год.
«Желание распустить парламент не всегда совпадает с возможностями сделать это»,
– подчеркнул премьер.
Зато глава партии «Платформа DA» Андрей Нэстасе уверен – вопрос о роспуске парламента уже решён. Но до того как будут объявлены парламентские выборы необходимо отправить в отставку и правительство.
«Я жду, когда это правительство уйдёт, и на его место придёт правительство, которое будет заниматься, прежде всего, потребностями людей, кризисом в области здравоохранения, экономическим кризисом и, конечно же, организацией честных досрочных выборов. Когда это произойдёт, это уже технический вопрос, формальности»,
– заявил экс-глава МВД в эфире TVR Moldova.
Соб. корр. ФСК

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