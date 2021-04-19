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Судьба Лукашенко после разоблачения заговора будет решаться в Москве

19 апреля 2021, 14:00  •  123 • Политика
Александр Лукашенко. Фото: president.gov.by
События в Белоруссии отразятся на отношениях России с западными партнерами
Заговор белорусской оппозиции и Запада против Александра Лукашенко будет иметь последствия для внешней политики России. Будущее лидера Белоруссии тоже будут обсуждать в Москве. К такому мнению склоняются эксперты.
Минску нечем ответить Вашингтону на его причастность к задуманному покушению на Лукашенко и госперевороту в Республике. А вот России придется учитывать этот момент в российско-американских отношениях. Так считает президент Ассоциации прибалтийских исследований Николай Межевич
"Если причастность американцев (– к заговору - прим.ред.) действительно будет доказана, тогда Москве придется жестко на это реагировать",
– приводит "Взгляд" мнение Межевича.
Собственно, реакция Москвы уже последовала. По словам Лукашенко, президент РФ Владимир Путин уже поднял вопрос о вмешательстве США в дела Беларуси в разговоре с главой Белого дома Джо Байденом.
Позже в МИД РФ связали скандал с высылкой российских дипломатов из Чехии с попыткой отвлечь внимание от событий в Белоруссии и переставить акценты в информационном пространстве на более интересные для европейцев события.
На этом фоне назначенные на 22 апреля переговоры Лукашенко с Путиным могут носить судьбоносный характер, полагает белорусский политолог Дмитрий Болкунец.
"Скорее всего, в ходе разговора с Путиным речь пойдет о политическом будущем Лукашенко и гарантиях безопасности в случае его ухода",
– предположил он.
В минувшие выходные стало известно, что спецслужбы РФ и РБ предотвратили попытку убийства Александра Лукашенко и его детей, а также военного переворота в республике.

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