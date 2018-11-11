Судьба Договора РСМД и стратегическая стабильность: что могут обсудить Путин и Трамп в Париже

Владимир Путин и Дональд Трамп могут провести короткую встречу в Париже, куда оба лидера приедут по случаю 100-летия окончания Первой мировой войны. Впервые после саммита в Хельсинки они будут иметь возможность обменяться мнениями по важнейшим международным проблемам. Впрочем, перед визитом Трампа во французскую столицу американская сторона то подтверждала, то опровергала проведение переговоров с Путиным «на ногах». С чем связана непоследовательность Вашингтона и какие вопросы могут обсудить главы государств — в материале RT.

11 ноября в Париже пройдут мероприятия, посвящённые 100-летию окончания Первой мировой войны. На них в том числе будут присутствовать президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп. Встреча и возможные переговоры обсуждаются с тех пор, как в июле состоялся российско-американский саммит в Хельсинки. 24 октября в ходе встречи с советником президента США по национальной безопасности Джоном Болтоном Владимир Путин выразил заинтересованность в продолжении прямых контактов с президентом США.

«Конечно, было бы полезно продолжить прямой диалог и с президентом Соединённых Штатов, прежде всего на полях международных мероприятий, которые в ближайшее время состоятся. Например, в Париже», — подчеркнул Путин.

Непланомерный ход политики

Однако 31 октября Болтон сообщил американской прессе, что в Париже между президентами состоится лишь непродолжительный разговор. Это подтвердила и российская сторона. Позже причины, по которым Трамп и Путин сократили время переговоров, назвал помощник президента России Юрий Ушаков.

«Сообщение о проведении встречи Путина и Трампа в Париже вызвало огромный интерес в международных политических кругах и СМИ​​​. С учётом этого французские коллеги, после того как была анонсирована эта встреча, стали высказывать опасения, что сама встреча и даже процесс её подготовки могут отвлечь внимание от главной темы парижских мероприятий — 100-летия окончания Первой мировой войны и планируемого Международного форума мира», — рассказал Ушаков журналистам.

По словам помощника российского президента, Путин и Трамп пообщаются «на ногах» в ходе рабочего ланча в Елисейском дворце.

Однако через несколько часов во время общения с журналистами в Белом доме президент США заявил, что у него в Париже вообще ничего не запланировано с Путиным.

«Думаю, президент Путин там будет. Но в Париже, кажется, у нас ничего не запланировано. И я очень скоро вернусь», — сообщил Трамп.

Вместе с тем 31 октября Трамп говорил, что «скорее всего» с Путиным встретится.

Наконец, 9 ноября по прибытии в Париж Джон Болтон заявил, что, хотя полномасштабной встречи не будет, лидеры увидятся в субботу. Однако, по словам Болтона, это произойдёт в ходе ужина, а не ланча.

Джон Болтон

Reuters

Как отметили эксперты, практически один в один повторилась ситуация ноября прошлого года, когда американцы то подтверждали, то опровергали встречу Дональда Трампа с Владимиром Путиным на полях саммита АТЭС во Вьетнаме. В результате лидеры двух сверхдержав пообщались «на ногах».

«В целом ситуация во взаимоотношениях между нашими странами складывается так, что хотя контакты и случаются, они носят спорадический характер и постоянных переговоров по отдельным направлениям политики не ведётся. Когда постоянно действующие переговоры заменяются поездками эмиссаров типа Болтона — это лучше, чем ничего, но это нарушает планомерный ход политики и подготовки визитов», — отметил в интервью RT директор Фонда изучения США имени Рузвельта при МГУ Юрий Рогулёв.

По словам эксперта, весьма вероятно, что по итогам визита Болтона стороны не пришли к взаимопониманию по обсуждаемым вопросам и сочли преждевременным проведение обстоятельной встречи, где лидеры двух государств заявили бы о политических решениях.

Другая возможная причина — слишком жёсткая позиция президента Трампа.

«При всем своём желании улучшить отношения с Россией Трамп, тем не менее, твёрдо стоит на том, чтобы вести переговоры с позиции силы. Но с Россией это не всегда проходит», — отмечает Юрий Рогулёв.

В свою очередь, профессор НИУ ВШЭ Александр Домрин связывает непоследовательность американской стороны в вопросе проведения переговоров на высшем уровне с ситуацией, сложившейся во внутренней политике США.

«Для российско-американских отношений результат прошедших недавно промежуточных выборов хуже, чем если бы в обеих палатах сохранили большинство республиканцы, — считает политолог. — Но республиканцев сменили демократы, которые относятся к России более негативно».

Место встреч

11 ноября в Париже по приглашению президента Франции Эммануэля Макрона соберутся главы более 60 стран. Среди них помимо Владимира Путина и Дональда Трампа также будут канцлер Германии Ангела Меркель, президент Турции Реджеп Эрдоган, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй и другие мировые лидеры. Главные памятные мероприятия с их участием пройдут в 11 утра по местному времени у Триумфальной арки в Париже.

21 июня 2011 года. Председатель правительства России Владимир Путин (справа) выступает на церемонии открытия памятника солдатам и офицерам Русского экспедиционного корпуса, сражавшимся во Франции во время Первой мировой войны, на набережной Сены

РИА Новости

По словам Юрия Ушакова, помимо участия в общих мероприятиях президент России Владимир Путин планирует возложить цветы к памятнику солдатам и офицерам Русского экспедиционного корпуса, воевавшим в годы Первой мировой войны на Западном фронте. В 2011 году Путин присутствовал на открытии этого монумента.

Также российский лидер намерен принять участие в пленарном заседании Международного форума мира, организованного по инициативе Эммануэля Макрона. Он пройдёт в Париже с 11 по 13 ноября. Дональд Трамп не будет присутствовать на этом заседании.

Кроме того, в Париже запланированы несколько двусторонних встреч. Так, президент Турции Реджеп Эрдоган выражал надежду, что сможет пообщаться как с Владимиром Путиным, так и с Дональдом Трампом.

10 ноября в Париже уже состоялась встреча между Трампом и Макроном. В этот же день в городе Компьень, где 11 ноября 1918 года Германия и страны Антанты подписали перемирие, завершившее Первую мировую войну, Эммануэль Макрон встретился с Ангелой Меркель, а 9 ноября — с Терезой Мэй.

Большие ожидания

Как ранее сказал журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, главная задача кратких переговоров Владимира Путина и Дональда Трампа в Париже, если они состоятся, — «сверить часы» по важнейшим проблемам в отношениях двух стран.

«У президентов России и США традиционно очень много вопросов, по которым нужно обмениваться мнениями, по-прежнему очень много вопросов, касающихся стратегической стабильности, особенно в контексте намерения Америки выйти из ДРСМД», — подчеркнул Песков.

По словам издания Defense One, встреча в Париже может стать «последним шансом» спасти существующие режимы контроля над ядерными вооружениями.

Поддержало обсуждение этой темы между двумя мировыми лидерами и правительство Германии.

«Мы уже заявляли, что будем рады встрече между Трампом и Путиным. Мы одобряем и поддерживаем любую возможность диалога между сторонами Договора (о РСМД. — RT)», — заявила 2 ноября журналистам пресс-секретарь немецкого кабинета министров Ульрике Деммер.

В свою очередь, Юрий Рогулёв призывает не ждать важных решений по итогам возможной встречи в Париже.

«Встреча «на ногах» — это не заменитель реальных переговоров по определённой повестке дня и согласованным ранее вопросам», — подчеркнул эксперт.

С другой стороны, отмечает аналитик, отказ от серьёзной подготовки — отличительная черта президента США. «У Трампа такой стиль — непрофессиональный и далёкий от традиционной дипломатии. И он имеет свои изъяны», — отмечает Рогулёв.

Разминка перед Аргентиной

Как сказал ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, во время возможной встречи в Париже Владимир Путин и Дональд Трамп обсудят место следующей встречи.

«Они пересекутся и договорятся, когда в следующий раз смогут встретиться уже с тем, чтобы обстоятельно поговорить», — подчеркнул Песков.

Скорее всего, лидеры России и США смогут обстоятельно пообщаться в Аргентине — 8 ноября глава МИД России Сергей Лавров подтвердил, что «такая договорённость существует». С 30 ноября по 1 декабря в Буэнос-Айресе пройдёт саммит лидеров G20, на котором будут присутствовать Путин и Трамп.

Владимир Путин и Дональд Трамп на саммите G20 в Германии в 2017 году

Reuters

Однако, по словам Юрия Ушакова, на этой встрече, в отличие от саммита в Хельсинки, лидеры России и США, скорее всего, будут лишены возможности пообщаться один на один — переговоры пройдут с участием делегаций. Подписание совместных документов пока не планируется.

«Мы согласовываем с американской стороной время и дату этой встречи. Очевидно, предстоит также согласование содержательных компонентов предстоящего контакта», — отметил Ушаков.

Ещё одно место, где Путин и Трамп могут встретиться, — Вашингтон. По итогам визита в Россию в октябре текущего года Джон Болтон заявил, что передал российскому лидеру приглашение посетить Вашингтон в начале следующего года. Однако позже Дмитрий Песков отметил, что чётких договорённостей по этой встрече нет.

По словам Юрия Рогулёва, «особо радужных перспектив» по итогам переговоров с Трампом он не видит. Для американской политической элиты характерен антироссийский консенсус.

«При всей симпатии к Трампу, от него мало что зависит, он остаётся заложником ситуации, — подчеркнул, в свою очередь, Александр Домрин. — Неспособность Трампа произвести изменения в российско-американских отношениях — это не его вина, а его беда».

Однако Юрий Рогулёв считает, что постоянные встречи Путина и Трампа крайне необходимы.

«Двусторонние контакты — момент сам по себе позитивный. В наших странах многое зависит от политической воли руководителей. Когда и договоры прекращают действие, и переговоры не ведутся, остаётся лишь тонкая ниточка двусторонних встреч лидеров, которые могут попытаться что-то изменить в нынешней ситуации», — считает эксперт.