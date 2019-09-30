Судьба авиабазы Хмеймим и базы ВМФ в Тартусе • 263 • Аналитика Война в Сирии закончена…

Чуть больше двух недель прошло с того момента, когда глава МИД России Сергей Лавров констатировал, что война в Сирии закончена, несмотря на то, что на территории страны сохраняются очаги напряженности. Особенно в местах, контролируемых войсками коалиции.









Цитируем слова Сергея Лаврова из его интервью газете «Труд»:

"Страна постепенно возвращается к нормальной, мирной жизни. Отдельные очаги напряженности сохраняются только на территориях, не подконтрольных правительству САР, как, например, Идлиб и восточный берег реки Евфрат".



Понятно, что теперь активных боевых действий с участием российских военнослужащих не будет. При этом понятно, что присутствие российских специалистов определенных специальностей там продолжится. Это не обсуждается. В каких-то вопросах, особенно при том раскладе сил, что есть сегодня в Сирии, это просто необходимо и нам, и сирийцам.



Нам же гораздо интереснее другой кусочек интервью российского министра. Буквально пара предложений, которые для большинства обывателей не сказали ничего, но для людей более сведущих стали тем маяком в будущее, тем направлением, куда будет двигаться Сирия в ближайшие годы или десятилетия.



"В целом же Россия выступает за восстановление суверенной, территориально целостной Сирии, скорейшее преодоление последствий разгула терроризма, возвращение всех сирийцев на родину, а самой страны — в "арабскую семью", что станет залогом обеспечения безопасности и стабильности на Ближнем Востоке".



Внешнеполитические проблемы сегодня обсуждать не будем. Для появления головной боли у дипломатов и политиков некоторых стран, думаю, достаточно последней цитаты. А вот то, как Россия будет способствовать решению заявленных главой МИДа вопросов прямо касается, в том числе, российских военнослужащих.



Военно-морская база в Тартусе

Чтобы не интриговать читателей, начну с главного. У Российской Федерации на постоянной основе появилась полноценная авиационная военная база в регионе. Кроме того, ВМФ России сохранил, а точнее, воссоздал на базе небольшой ранее существовавшей базы, практически не используемой по прямому назначению, полноценную современную военно-морскую базу в Тартусе.



Очень сложно сказать, какая база важнее. Без базы Хмеймим не было бы и новой базы ВМФ в Тартусе. Но в то же время без Тартуса не было бы Хмеймима. Не было бы побед сирийской армии. Хотя нет, победы бы в конце концов были, но цена этих побед была бы на порядок выше. Да и российским военнослужащим было бы намного сложнее работать в Сирии.



Помните, когда начался вооруженный конфликт в Сирии в 2011 году, Россия не вмешивалась во внутренние дела этой страны. Даже появление ИГИЛ (запрещенной в РФ) не подтолкнуло Москву к активным действиям. Это продолжалось до августа 2015 года, когда президент Сирии Башар Асад обратился к России с просьбой помочь в борьбе с международным терроризмом. А первый удар ВКС России нанесли по террористам 30 сентября 2015 года.



Почему Хмеймим и Тартус тесно связаны между собой? Опять нужно вернуться в 2015-й год. Хмеймим, который был предоставлен нашим ВКС в качестве военной базы, представлял собой практически чистое поле с одной полосой, старым аэропортом и неприспособленным к нуждам военных оборудованием. Для размещения и работы российских ВКС не было практически ничего. Да и гражданский аэродром был необходим республике.



Российский солдат умеет быстро обустраивать себе комфортабельную жизнь на войне. Наверное, это генетически заложено в наших военнослужащих. Однако командование ВКС и МО РФ уже тогда стали готовить базу на перспективу. И вот тут-то и понадобилась база ВМФ. Капитальное строительство требовало огромного количества стройматериалов из России. И оптимально было завозить их морским путем.



Кстати, современное вооружение, которое так напугало силы, желающие свержения сирийского президента, было доставлено в основном именно морским путем. Через базу в Тартусе. Хотя в ходе операции, по сообщениям СМИ, могло создастся впечатление, что снабжение шло в основном авиацией через Хмеймим.





База ВМФ в Тартусе сегодня и то, что было до начала операции ВКС, отличается как небо и земля. Вместо плавпричала, казармы и нескольких складов в дальнем углу территории порта сегодня база представляет собой закрытую акваторию с новейшими причалами.



Причем это уже не база для одного-двух кораблей, сегодня в акваторию может зайти эскадра! Причалы оборудованы системами жизнеобеспечения кораблей, площадками разгрузки, ремонтным комплексом для обслуживания и малого ремонта кораблей.



Тут просто необходимо упомянуть и об отдыхе экипажей кораблей и подводных лодок. Тартус обладает полной инфраструктурой для организации такого отдыха. Теперь солдаты, матросы и офицеры живут в комфортабельных условиях и имеют все возможности, которые они имели в «родных» гарнизонах. От услуг прачечной до кинофильмов и кафе.



Очень важно и то, что база в Тартусе ориентирована не только на Сирию, но и на контроль Средиземного моря. Корабли и подводные лодки, которые сегодня находятся в районе базы, способны наносить удары по целям, находящимся даже в районе проливов Босфор и Дарданеллы. Фактически Россия взяла под контроль всю восточную часть Средиземного моря.



Но и это не всё. Сама база прекрасно защищена от нападения со всех сторон. ПВО в Тартусе обладает возможностями уничтожать цели как на большом расстоянии, так и в непосредственной близости от самой базы. Российские средства ПВО засекают цели на дальности до 400 километров. Да и системы РЭБ, расположенные в Тартусе, прекрасно прикрывают подходы к базе.



Не менее серьезно военно-морская база защищена с моря. Ракетные системы «Бастион», крылатые ракеты на кораблях и подводных лодках, катера береговой охраны и противодиверсионные катера, подразделения морского спецназа — все это обеспечивает надежную защиту Тартуса и уничтожение противника как на дальних, так и на ближних подступах к базе.



Авиабаза Хмеймим



Авиабаза Хмеймим сегодня не просто место базирования российских ВКС. Фактически это небольшой российский город, расположенный далеко от Родины. Да-да, не палаточный городок, а вполне современный, в меру комфортабельный городок. Правда, гражданским, прибывающим на базу в командировку, немного некомфортно от того, что архитектура базы достаточно монотонна.



В основу жилого строительства на базе положены известные многим КИМБы. Готовые жилые «кирпичи» для любого строительства. Знаменитая «конструкция инженерная модульная блочная», а попросту 6-метровый «морской контейнер» (6,5 м на 2,5 м), оборудованный кондиционером, шумоизоляцией, спальными местами и различными шкафчиками-тумбочками.



Понятно, что молодым людям необходимы и другие места общего пользования: столовые, клуб, спортивные площадки… На авиабазе все это есть! Даже баня есть! Не говоря уже о собственном хлебозаводе и прачечной. А ещё есть, построенные руками солдат и офицеров два храма. В целом можно сказать, что на сегодня авиабаза полностью построена, и теперь задача военных заключается в совершенствовании условий жизни и службы.



Вот что сказал заместитель командира авиационного полка, базирующегося на базе Хмеймим, 26 сентября:

"Продолжается реконструкция аэродрома, развивается инфраструктура всей авиабазы, в том числе жилищно-бытовые и культурно-досуговые условия".



Создание авиабазы уже сегодня можно без натяжки назвать героизмом солдат и офицеров российских ВС. База разворачивалась в условиях ведения боевых действий, в тяжелейших климатических условиях, когда летом температура подскакивала до 50 градусов. При этом основная работа базы по обеспечению ВКС и других частей и подразделений армии всем необходимым для ведения боевых действий продолжалась без перерывов. Часы тикают. До дедлайна СНВ-3 остаётся всё меньше времени



База, как и положено, прекрасно защищена. Сегодня можно говорить о том, что Хмеймим «накрыт» куполом диаметром в 400 километров, который гарантирует уничтожение противника «Триумфом» С-400. На ближних подступах охрану неба ведут «Тор М2» и «Панцирь М». Добавьте к этим комплексам установки РЭБ.



Согласно приказу любой объект, пересекающий 60-километровую зону и не отвечающий на запрос, подлежит немедленному уничтожению. Именно благодаря тому, что право на ликвидацию цели получили непосредственно командиры ЗРК, ни одна из атак БПЛА не достигла поставленных целей. Только за 2019 год ПВО Хмеймим уничтожила и посадила более сотни ударных и разведывательных дронов. Генерал Конашенков о ситуации сегодня:

"Наши средства ПВО доказали на практике, что они могут [не только] обнаруживать такие цели, как реактивные снаряды и беспилотники, но и эффективно их уничтожать. Кроме того, они способны уничтожить крылатые ракеты, а С-400 — и баллистические цели".



Любая авиабаза — это прежде всего аэродром. Для того чтобы узнать о состоянии аэродрома, обратимся опять к интервью с заместителем командира авиаполка:

«Аэродром первого класса, который способен принимать все типы летательных аппаратов, от вертолетов до тяжелых военно-транспортных самолетов и ракетоносцев… Сейчас производится реконструкция второй взлетно-посадочной полосы, которая увеличит его возможности. Построены новые сооружения, в которых установлены самолеты. Данные сооружения защищают от возможных нападений боевых дронов, а также от дождя и прямых солнечных лучей».



Конечно, кто-то спросит, а как же заявление Путина о выводе российских ВКС, сделанное в декабре 2017 года. Основные силы в декабре действительно были выведены. Но необходимые для защиты базы и проведения разовых операций остались. Сегодня на базе в Хмеймиме находятся около 30 летательных аппаратов различного типа. Это самолеты СУ-35С, Су-34, Су-24, вертолеты Ми-35 и Ми-8АМТШ.



И последнее. Российская авиабаза не повлияла на работу гражданского аэропорта. Международный аэропорт имени Басиля Аль-Асада, более известный как аэропорт Латакии, активно используется сегодня сирийской стороной. Совместное его использование никак не мешает гражданским самолетам.



Мы останемся надолго

Я специально достаточно подробно рассказал о том, как выглядят сегодня наши базы в Сирии. Прежде всего для того, чтобы стало понятно, что мы пришли надолго. Мы получили прекрасную возможность не только держать под контролем регион, но и вести активное наблюдение за наиболее проблемными участками Средиземноморья.



Обе российские военные базы не автономны. Это единая система, которая в случае опасности обеспечит быструю реакцию на любое нападение противника. И совершенствование этих баз продолжается постоянно. А это значит, что российская армия больше не будет пассивно смотреть на то, что творят некоторые зарвавшиеся политики других стран в регионе. Это значит, что мы активно включаемся в международную политику.



А солдатам и матросам, офицерам, генералам и адмиралам, которые обеспечили в достаточно короткие сроки строительство и оборудование двух военных баз, только и остается сказать спасибо за службу. Чуть больше двух недель прошло с того момента, когда глава МИД России Сергей Лавров констатировал, что война в Сирии закончена, несмотря на то, что на территории страны сохраняются очаги напряженности. Особенно в местах, контролируемых войсками коалиции.Цитируем слова Сергея Лаврова из его интервью газете «Труд»:Понятно, что теперь активных боевых действий с участием российских военнослужащих не будет. При этом понятно, что присутствие российских специалистов определенных специальностей там продолжится. Это не обсуждается. В каких-то вопросах, особенно при том раскладе сил, что есть сегодня в Сирии, это просто необходимо и нам, и сирийцам.Нам же гораздо интереснее другой кусочек интервью российского министра. Буквально пара предложений, которые для большинства обывателей не сказали ничего, но для людей более сведущих стали тем маяком в будущее, тем направлением, куда будет двигаться Сирия в ближайшие годы или десятилетия.Внешнеполитические проблемы сегодня обсуждать не будем. Для появления головной боли у дипломатов и политиков некоторых стран, думаю, достаточно последней цитаты. А вот то, как Россия будет способствовать решению заявленных главой МИДа вопросов прямо касается, в том числе, российских военнослужащих.Чтобы не интриговать читателей, начну с главного. У Российской Федерации на постоянной основе появилась полноценная авиационная военная база в регионе. Кроме того, ВМФ России сохранил, а точнее, воссоздал на базе небольшой ранее существовавшей базы, практически не используемой по прямому назначению, полноценную современную военно-морскую базу в Тартусе.Очень сложно сказать, какая база важнее. Без базы Хмеймим не было бы и новой базы ВМФ в Тартусе. Но в то же время без Тартуса не было бы Хмеймима. Не было бы побед сирийской армии. Хотя нет, победы бы в конце концов были, но цена этих побед была бы на порядок выше. Да и российским военнослужащим было бы намного сложнее работать в Сирии.Помните, когда начался вооруженный конфликт в Сирии в 2011 году, Россия не вмешивалась во внутренние дела этой страны. Даже появление ИГИЛ (запрещенной в РФ) не подтолкнуло Москву к активным действиям. Это продолжалось до августа 2015 года, когда президент Сирии Башар Асад обратился к России с просьбой помочь в борьбе с международным терроризмом. А первый удар ВКС России нанесли по террористам 30 сентября 2015 года.Почему Хмеймим и Тартус тесно связаны между собой? Опять нужно вернуться в 2015-й год. Хмеймим, который был предоставлен нашим ВКС в качестве военной базы, представлял собой практически чистое поле с одной полосой, старым аэропортом и неприспособленным к нуждам военных оборудованием. Для размещения и работы российских ВКС не было практически ничего. Да и гражданский аэродром был необходим республике.Российский солдат умеет быстро обустраивать себе комфортабельную жизнь на войне. Наверное, это генетически заложено в наших военнослужащих. Однако командование ВКС и МО РФ уже тогда стали готовить базу на перспективу. И вот тут-то и понадобилась база ВМФ. Капитальное строительство требовало огромного количества стройматериалов из России. И оптимально было завозить их морским путем.Кстати, современное вооружение, которое так напугало силы, желающие свержения сирийского президента, было доставлено в основном именно морским путем. Через базу в Тартусе. Хотя в ходе операции, по сообщениям СМИ, могло создастся впечатление, что снабжение шло в основном авиацией через Хмеймим.База ВМФ в Тартусе сегодня и то, что было до начала операции ВКС, отличается как небо и земля. Вместо плавпричала, казармы и нескольких складов в дальнем углу территории порта сегодня база представляет собой закрытую акваторию с новейшими причалами.Причем это уже не база для одного-двух кораблей, сегодня в акваторию может зайти эскадра! Причалы оборудованы системами жизнеобеспечения кораблей, площадками разгрузки, ремонтным комплексом для обслуживания и малого ремонта кораблей.Тут просто необходимо упомянуть и об отдыхе экипажей кораблей и подводных лодок. Тартус обладает полной инфраструктурой для организации такого отдыха. Теперь солдаты, матросы и офицеры живут в комфортабельных условиях и имеют все возможности, которые они имели в «родных» гарнизонах. От услуг прачечной до кинофильмов и кафе.Очень важно и то, что база в Тартусе ориентирована не только на Сирию, но и на контроль Средиземного моря. Корабли и подводные лодки, которые сегодня находятся в районе базы, способны наносить удары по целям, находящимся даже в районе проливов Босфор и Дарданеллы. Фактически Россия взяла под контроль всю восточную часть Средиземного моря.Но и это не всё. Сама база прекрасно защищена от нападения со всех сторон. ПВО в Тартусе обладает возможностями уничтожать цели как на большом расстоянии, так и в непосредственной близости от самой базы. Российские средства ПВО засекают цели на дальности до 400 километров. Да и системы РЭБ, расположенные в Тартусе, прекрасно прикрывают подходы к базе.Не менее серьезно военно-морская база защищена с моря. Ракетные системы «Бастион», крылатые ракеты на кораблях и подводных лодках, катера береговой охраны и противодиверсионные катера, подразделения морского спецназа — все это обеспечивает надежную защиту Тартуса и уничтожение противника как на дальних, так и на ближних подступах к базе.Авиабаза Хмеймим сегодня не просто место базирования российских ВКС. Фактически это небольшой российский город, расположенный далеко от Родины. Да-да, не палаточный городок, а вполне современный, в меру комфортабельный городок. Правда, гражданским, прибывающим на базу в командировку, немного некомфортно от того, что архитектура базы достаточно монотонна.В основу жилого строительства на базе положены известные многим КИМБы. Готовые жилые «кирпичи» для любого строительства. Знаменитая «конструкция инженерная модульная блочная», а попросту 6-метровый «морской контейнер» (6,5 м на 2,5 м), оборудованный кондиционером, шумоизоляцией, спальными местами и различными шкафчиками-тумбочками.Понятно, что молодым людям необходимы и другие места общего пользования: столовые, клуб, спортивные площадки… На авиабазе все это есть! Даже баня есть! Не говоря уже о собственном хлебозаводе и прачечной. А ещё есть, построенные руками солдат и офицеров два храма. В целом можно сказать, что на сегодня авиабаза полностью построена, и теперь задача военных заключается в совершенствовании условий жизни и службы.Вот что сказал заместитель командира авиационного полка, базирующегося на базе Хмеймим, 26 сентября:Создание авиабазы уже сегодня можно без натяжки назвать героизмом солдат и офицеров российских ВС. База разворачивалась в условиях ведения боевых действий, в тяжелейших климатических условиях, когда летом температура подскакивала до 50 градусов. При этом основная работа базы по обеспечению ВКС и других частей и подразделений армии всем необходимым для ведения боевых действий продолжалась без перерывов.База, как и положено, прекрасно защищена. Сегодня можно говорить о том, что Хмеймим «накрыт» куполом диаметром в 400 километров, который гарантирует уничтожение противника «Триумфом» С-400. На ближних подступах охрану неба ведут «Тор М2» и «Панцирь М». Добавьте к этим комплексам установки РЭБ.Согласно приказу любой объект, пересекающий 60-километровую зону и не отвечающий на запрос, подлежит немедленному уничтожению. Именно благодаря тому, что право на ликвидацию цели получили непосредственно командиры ЗРК, ни одна из атак БПЛА не достигла поставленных целей. Только за 2019 год ПВО Хмеймим уничтожила и посадила более сотни ударных и разведывательных дронов. Генерал Конашенков о ситуации сегодня:Любая авиабаза — это прежде всего аэродром. Для того чтобы узнать о состоянии аэродрома, обратимся опять к интервью с заместителем командира авиаполка:Конечно, кто-то спросит, а как же заявление Путина о выводе российских ВКС, сделанное в декабре 2017 года. Основные силы в декабре действительно были выведены. Но необходимые для защиты базы и проведения разовых операций остались. Сегодня на базе в Хмеймиме находятся около 30 летательных аппаратов различного типа. Это самолеты СУ-35С, Су-34, Су-24, вертолеты Ми-35 и Ми-8АМТШ.И последнее. Российская авиабаза не повлияла на работу гражданского аэропорта. Международный аэропорт имени Басиля Аль-Асада, более известный как аэропорт Латакии, активно используется сегодня сирийской стороной. Совместное его использование никак не мешает гражданским самолетам.Я специально достаточно подробно рассказал о том, как выглядят сегодня наши базы в Сирии. Прежде всего для того, чтобы стало понятно, что мы пришли надолго. Мы получили прекрасную возможность не только держать под контролем регион, но и вести активное наблюдение за наиболее проблемными участками Средиземноморья.Обе российские военные базы не автономны. Это единая система, которая в случае опасности обеспечит быструю реакцию на любое нападение противника. И совершенствование этих баз продолжается постоянно. А это значит, что российская армия больше не будет пассивно смотреть на то, что творят некоторые зарвавшиеся политики других стран в регионе. Это значит, что мы активно включаемся в международную политику.А солдатам и матросам, офицерам, генералам и адмиралам, которые обеспечили в достаточно короткие сроки строительство и оборудование двух военных баз, только и остается сказать спасибо за службу. Александр Ставер Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





263 Источник Похожие новости Роботизация промышленности: угроза безработицы или основа экономики будущего? Война чужими руками. Современная стратегия великих держав В ожидании налёта. Окопы, лазарет и снайпер Европа и Россия. Знак плюс и знак минус Унижаться нельзя отказаться. Олимпийская запятая для Кремля Кому в Новороссии жить хорошо? Новости партнеров