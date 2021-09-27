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Судьба "Северного потока-2" зависит от коалиции в бундестаге

27 сентября 2021, 22:30  •  76 • Политика
Фото: Jens Büttner / dpa / www.globallookpress.com
Громче всех против балтийской магистрали выступают ставшие третьими на выборах в немецкий парламент "Зеленые"
Запуск в эксплуатацию "Северного потока-2" во многом зависит от требований партии "Зеленых" к ХДС и СДПГ, которые они сейчас предъявляют в ходе переговоров по вопросу формирования правящей коалиции. С таким прогнозом выступил политолог Дмитрий Солонников, комментируя "Известиям" результаты выборов в бундестаг, состоявшихся накануне в Германии.
Эксперт считает, что позиции "Зеленых" настолько крепки, что их лидер Анналена Бербок может выдвигать достаточно радикальные требования к своим оппонентам, вплоть до отмены проекта балтийского газопровода.
Он напомнил, что "Зеленые" в открытую выступают с антироссийской риторикой. Если они продавят свою позицию в коалиции, то Москву ожидают большие изменения в политике Берлина. Команда фрау Бербок может получить несколько важных министерских портфелей, например, пост министра иностранных дел.
"Так что сейчас все зависит от того, насколько будут им уступать", – резюмировал Солонников.
По последним данным, Социал-демократическая партия Германии на парламентских выборах заняла первое место с 25,7% голосов. Вслед за ней идут консервативный блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (24,1%), "Зеленые" (14,8%), Свободная демократическая партия (11,5%), "Альтернатива для Германии" (10,3%), Левая партия (4,9%).
Ранее сегодня сопредседатель "АдГ" Тино Крупалла сообщил, что фракция намерена и в дальнейшем оказывать поддержку проекту "СП-2" для его ввода в эксплуатацию. По его словам,газопровод имеет стратегическое значение для энергетической отрасли Германии и дает возможность получения  энергоресурсов по выгодной цене.

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