Судан предложил России соглашение о военной базе: В обмен на экономическую помощь

Военный источник сообщил о предложении Судана к России пересмотреть соглашение о базе ВМС в обмен на экономическую помощь.

Власти Судана намерены внести изменения в соглашение с Россией о предоставлении военной базы.

Как заявил источник РИА Новости, Судан предложил внести поправки в соглашение о военной базе с Россией.

Власти Судана предлагают за предоставление военной базы на 5 лет попросить у России экономическую помощь. Также суданские власти предлагают России заключить новое соглашение о военной базе сроком на 25 лет. Об этом сообщил военный источник агентства.

Ранее Царьград сообщал, что Судан сообщал о планах пересмотреть решение о создании пункта материально-технического обеспечения Военно-морского флота России в Красном море.