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Судан предложил России соглашение о военной базе: В обмен на экономическую помощь

12 сентября 2021, 18:35  •  286 • Политика
Военный источник сообщил о предложении Судана к России пересмотреть соглашение о базе ВМС в обмен на экономическую помощь.
Власти Судана намерены внести изменения в соглашение с Россией о предоставлении военной базы.
Как заявил источник РИА Новости, Судан предложил внести поправки в соглашение о военной базе с Россией.
Власти Судана предлагают за предоставление военной базы на 5 лет попросить у России экономическую помощь. Также суданские власти предлагают России заключить новое соглашение о военной базе сроком на 25 лет. Об этом сообщил военный источник агентства.
Ранее Царьград сообщал, что Судан сообщал о планах пересмотреть решение о создании пункта материально-технического обеспечения Военно-морского флота России в Красном море.

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