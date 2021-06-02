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Судан объяснил пересмотр соглашения по базе России. Без США не обошлось

02 июня 2021, 01:20  •  15 • Политика
В Судане назвали причину пересмотра соглашения с Россией по морской базе. "Мы пересматриваем соглашение по российской базе, так как оно содержит вредные для страны статьи", - заявил начальник Генштаба Судана.
Судан пересматривает соглашение с Россией по морской базе, заявил начальник Генерального штаба Вооружённых сил страны. По его словам, некоторые пункты соглашения "наносят вред государству".
В конце апреля этого года в СМИ появились сведения о том, что Судан приостанавливает соглашение по строительству базы ВМФ России в Красном море. Однако информацию быстро опровергли - сначала в посольстве России в Судане, а затем и сами суданские власти.
В настоящее время мы пересматриваем соглашение по российской базе, так как оно содержит вредные для страны статьи,
- заявил во вторник, 1 июня, начальник Генштаба Судана Мухаммед Усман аль-Хусейн.
При этом он заявил об "открытости его страны к военному сотрудничеству с США", сообщает телеканал Al Arabiya.

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