Судан объяснил пересмотр соглашения по базе России. Без США не обошлось

В Судане назвали причину пересмотра соглашения с Россией по морской базе. "Мы пересматриваем соглашение по российской базе, так как оно содержит вредные для страны статьи", - заявил начальник Генштаба Судана.

Судан пересматривает соглашение с Россией по морской базе, заявил начальник Генерального штаба Вооружённых сил страны. По его словам, некоторые пункты соглашения "наносят вред государству".

В конце апреля этого года в СМИ появились сведения о том, что Судан приостанавливает соглашение по строительству базы ВМФ России в Красном море. Однако информацию быстро опровергли - сначала в посольстве России в Судане, а затем и сами суданские власти.

В настоящее время мы пересматриваем соглашение по российской базе, так как оно содержит вредные для страны статьи,

- заявил во вторник, 1 июня, начальник Генштаба Судана Мухаммед Усман аль-Хусейн.

При этом он заявил об "открытости его страны к военному сотрудничеству с США", сообщает телеканал Al Arabiya.