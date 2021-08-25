Суд заставил Байдена вернуть решение Трампа по мигрантам

Верховный суд США заставил президента Джо Байдена вернуть решение его предшественника на посту главы государства Дональда Трампа по мигрантам.

Дональд Трамп на посту президента США учредил программу "Протоколы о защите мигрантов" (MPP). Она предполагала высылку просителей убежища из Мексики на родину на весь период, когда они ждут начала судебных слушаний по их делу. Десятки тысяч людей были депортированы из Штатов после подачи документов на получение статуса беженца.

Джо Байден после прихода к власти отменил ряд инициатив своего предшественника. Программа MPP была одной из них. Суд в Техасе постановил снова активировать "Протоколы о защите мигрантов", но администрация Байдена с этим не согласилась, обратившись в вышестоящую инстанцию.

Верховный суд Соединённых Штатов рассмотрел вопрос. Он заставил Байдена вернуть решение Трампа по мигрантам.

Напомним, сразу после инаугурации Джо Байден подписал больше десятка указов, которые отменяют постановления Дональда Трампа. В числе прочего новый американский лидер смягчил миграционное законодательство. Тогда же была свёрнута программа MPP.