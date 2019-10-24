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Суд заочно арестовал украинца по делу о нападении на посольство России
24 октября 2019, 22:24 • 66 • Украина
Российский суд заочно арестовал украинца Владимира Кошовенко, который обвиняется по делу о нападении на посольство России в Киеве в 2016 году.
globallookpress.com
Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко.
«Сегодня по ходатайству следствия судом заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении 34-летнего гражданина Украины Владимира Кошовенко», — цитирует её ТАСС.
По её словам, следствие получило неопровержимые доказательства причастности мужчины к нападению на здание дипмиссии.
В сентябре Следственный комитет предъявил Кошовенко заочное обвинение в нападении на посольство.
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