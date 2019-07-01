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Суд заочно арестовал участника нападения на центр Россотрудничества в Киеве

01 июля 2019, 18:09  •  62 • Украина

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Басманный суд Москвы по ходатайству следствия заочно арестовал участника нападения на российский центр науки и культуры в Киеве в феврале 2018 года. Как сообщили ТАСС в пресс-службе СК РФ, "по ходатайству следствия судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении гражданина Украины Богдана Ходаковского".

"Обвиняемый объявлен в международный розыск", - добавили в пресс-службе.

Ему заочно предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 360 УК РФ, ст. 329 УК РФ (нападение на учреждения, которые пользуются международной защитой в целях осложнения международных отношений; надругательство над Государственным флагом РФ) по факту нападения 17 февраля 2018 года членами праворадикальных организаций на здание российского культурного центра, где была разрушена экспозиция, посвященная творчеству Шаляпина, разрисованы стены антироссийскими лозунгами, применено насилие к руководителю центра и сорван флаг в помещении. В ближайшее время будет рассмотрен вопрос об аресте второго участника нападения, гражданина Украины Андрея Лозового, которому заочно предъявлено обвинение по этому делу.

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