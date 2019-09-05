Суд за аэропорт может разорить Молдову

Власть не может отменить того, что аэропортом управляет Ротшильд

4 сентября состоялось первое пленарное заседание осенне-зимней сессии парламента Молдовы. На этом заседании были аннулированы четыре решения 2012–2013-х годов предыдущих правительств Молдовы о концессии международного аэропорта Кишинёв.

«Эти решения были приняты в противоречии с процедурой, предусмотренной законодательством, так как Конституционный суд в сентябре 2013 г. приостановил действие постановлений правительства относительно передачи в концессию активов предприятия и организации коммерческого конкурса», – заявила на заседании парламента министр юстиции Олеся Стамате.

Однако отмена этих решений не вернёт государству аэропорт, поскольку не означает аннулирование контракта, который был заключён между правительством Молдовы и компанией Avia Invest о концессии кишинёвского аэропорта.

Майя Санду уверяет, что за отменой этих решений последуют «дальнейшие шаги», которые обязательно предпримет правительство, а контракт будет расторгнут «через судебные инстанции». При этом премьер-министр подчеркнула, что до принятия судом окончательного решения «контракт о концессии продолжает действовать».

Впрочем, мнения депутатов и экспертов по поводу возвращения аэропорта разделились.

Председатель парламентской комиссии по расследованию приватизации и депутат от блока ACUM Игорь Мунтяну уверен, что есть все основания для того, чтобы объявить недействительным договор о концессии аэропорта.

«Мы выявили несколько беззаконний, в том числе подделку в государственных документах, злоупотребление властью или злоупотребление служебным положением, совершённое в интересах организованной преступной группы. Это касается в том числе тех, кто, возможно, содействовал на этапе подготовки контракта с определёнными интересами», – заявил депутат в эфире телеканала Jurnal TV.

По его словам, уже собраны все доказательства, однако суд Молдовы должен понять, что это срочное дело, которое нельзя откладывать.

С ним не согласен Александр Петков – молдавский политик и шеф-редактор информационного портала Omega. По его мнению власти не говорят всей правды по поводу аэропорта и нужно просто понять, что аэропортом отныне будет управлять внешняя компания. Понять, принять и смириться.

А вице-спикер парламента Михаил Попшой предупреждает, что мало того, что сегодня никто даже не понимает, с кем должна судиться Молдова, так ещё и предстоящие судебные тяжбы могут просто разорить страну.

«Если правительство всё-таки решит попытаться аннулировать сделку, то не совсем понятно, с кем придётся судиться: с прошлым владельцем Иланом Шором, с Владимиром Плахотнюком или с новым владельцем, инвестиционной компанией NR Investments Ltd, которая принадлежит бизнесмену Натаниэлю Ротшильду», – объясняет Попшой.

По его мнению, всё это займёт много времени и средств, итоги же судебных разбирательств непредсказуемы.

«Наша создавшаяся проблема – это проблема маленьких бедных стран и Всемирной торговой организации, когда маленькие страны не могут себе позволить долго и дорого судиться с крупными развитыми странами и предприятиями», – уверен вице-спикер парламента.

Соб. корр. ФСК