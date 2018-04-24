Суд вынес приговор воспитательнице лагеря в Одессе, где при пожаре погибли дети

В Одессе суд приговорил к трём годам лишения свободы с испытательным сроком в два года бывшую воспитательницу детского лагеря «Виктория», где при пожаре осенью 2017 года погибли три ребёнка. Об этом информирует пресс-служба прокуратуры Одесской области в своём Facebook.

Воспитательницу обвиняли в ненадлежащем исполнении обязанностей по охране жизни и здоровья детей, повлёкшем тяжкие последствия.

В ходе судебного заседания она признала свою вину.

«Учитывая это, Киевский районный суд г. Одессы признал виновной бывшую старшую воспитательницу лагеря «Виктория» в совершении преступления и назначил наказание в виде трёх лет лишения свободы с испытательным сроком в два года», — говорится в сообщении.

Также обвиняемую лишили на два года права занимать должности и осуществлять деятельность, связанную с пожарной безопасностью.

Ранее в полиции заявили, что пожар в лагере возник из-за включённого кипятильника.

В ночь на 16 сентября 2017 года в детском лагере «Виктория» в Одессе произошёл пожар, в результате которого погибли три ребёнка.