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Суд вынес приговор воспитательнице лагеря в Одессе, где при пожаре погибли дети
24 апреля 2018, 22:24 • 47 • Украина
В Одессе суд приговорил к трём годам лишения свободы с испытательным сроком в два года бывшую воспитательницу детского лагеря «Виктория», где при пожаре осенью 2017 года погибли три ребёнка. Об этом информирует пресс-служба прокуратуры Одесской области в своём Facebook.
РИА Новости
Воспитательницу обвиняли в ненадлежащем исполнении обязанностей по охране жизни и здоровья детей, повлёкшем тяжкие последствия.
В ходе судебного заседания она признала свою вину.
«Учитывая это, Киевский районный суд г. Одессы признал виновной бывшую старшую воспитательницу лагеря «Виктория» в совершении преступления и назначил наказание в виде трёх лет лишения свободы с испытательным сроком в два года», — говорится в сообщении.
Также обвиняемую лишили на два года права занимать должности и осуществлять деятельность, связанную с пожарной безопасностью.
Ранее в полиции заявили, что пожар в лагере возник из-за включённого кипятильника.
В ночь на 16 сентября 2017 года в детском лагере «Виктория» в Одессе произошёл пожар, в результате которого погибли три ребёнка.
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