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Суд вынес приговор "молдавской шпионке"
29 декабря 2020, 16:10 • 82 • Политика
Московский городской суд вынес приговор бывшему члену правления "Интер РАО" Карине Цуркан по делу о шпионаже в пользу Молдавии. Напомним, что Цуркан обвиняется в шпионаже в пользу Молдавии.
По данным РИА "Новости" со ссылкой на решение судебной коллегии, Цуркан признана виновной в совершении преступления, предусмотренного статьей 276 УК РФ. Ей назначено наказание в виде лишения свободы на срок 15 лет с отбыванием в колонии общего режима.
Цуркан арестовали в июне 2018 года. На какое-то время ей меняли меру пресечения на такую, что не связана с арестом и содержанием под стражей, но потом суд вернул женщину под арест. Цуркан подозревают в том, что она передавала сведения, содержащие государственную тайну, Молдавии.
Находясь в неустановленном месте, действуя умышленно против безопасности Российской Федерации с целью выполнения поставленных перед ней молдавской спецслужбой задач из корыстных побуждений, осознавая, что полученные сведения по поставке электроэнергии в определённый период из Российской Федерации на территорию Украины, прогнозируемым объёмам поставки и величине мощности составляют государственную тайну, не позднее 29 сентября 2015 года посредством закрытого канала связи Цуркан, как говорится в обвинительном заключении, передала эти секретные сведения молдавской спецслужбе.
Сама Цуркан виновной себя не признаёт.
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