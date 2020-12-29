Суд вынес приговор "молдавской шпионке"

По данным РИА "Новости" со ссылкой на решение судебной коллегии, Цуркан признана виновной в совершении преступления, предусмотренного статьей 276 УК РФ. Ей назначено наказание в виде лишения свободы на срок 15 лет с отбыванием в колонии общего режима.

Цуркан арестовали в июне 2018 года. На какое-то время ей меняли меру пресечения на такую, что не связана с арестом и содержанием под стражей, но потом суд вернул женщину под арест. Цуркан подозревают в том, что она передавала сведения, содержащие государственную тайну, Молдавии.

Находясь в неустановленном месте, действуя умышленно против безопасности Российской Федерации с целью выполнения поставленных перед ней молдавской спецслужбой задач из корыстных побуждений, осознавая, что полученные сведения по поставке электроэнергии в определённый период из Российской Федерации на территорию Украины, прогнозируемым объёмам поставки и величине мощности составляют государственную тайну, не позднее 29 сентября 2015 года посредством закрытого канала связи Цуркан, как говорится в обвинительном заключении, передала эти секретные сведения молдавской спецслужбе.

Сама Цуркан виновной себя не признаёт.