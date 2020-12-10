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Суд возобновил дело по возврату «ПриватБанка» Коломойскому

10 декабря 2020, 16:35  •  77 • Украина

Северный апелляционный хозяйственный суд возобновил рассмотрение производства об отмене национализации «ПриватБанка» и возвращении бывшим владельцам их долей в акционерном капитале банка. Об этом сообщает ZN.ua.

В производстве, которое возобновил суд, Игорь Коломойский и его оффшорная компания Triantal Investments Ltd требуют отмены национализации «Приватбанка» и возвращения их долей в акционерном капитале банка (41,6% и 16,5%, соответственно).

Как отмечает издание, это дело рассматривалось в Хозяйственном суде Киева, практически дошло до завершения, но было приостановлено до окончания судебного разбирательства о правомерности национализации в апелляционном суде. В течение года этот иск не рассматривался, но благодаря решению Северного апелляционного вскоре к нему вернутся.

Сообщается, что в прошлый раз рассмотрение дела практически завершилось. Учитывая это, окончательное решение по делу могут вынести уже на следующем заседании.

Также, вчера, 9 декабря, стало известно, что израильский «Банк Дисконт» обязали раскрыть всю информацию относительно вывода из Украины денег в Израиль: предоставить всю документацию по сделкам и пояснить, как проводились операции и на каком основании. Это стало возможным благодаря тому, что суд Израиля стал на сторону «ПриватБанка» против Коломойского в деле на 600 млн долларов.

Напомним, «антиколомойский» закон об улучшении механизмов регулирования банковской деятельности сводится к тому, что владельцы обанкротившегося банка, в том числе бывший владелец «ПриватБанка» Игорь Коломойский, не смогут отменить или приостановить его ликвидацию через суды, вернуть банк себе или восстановить его работу. Этот законопроект был ключевым условием для новой кредитной программы Международного валютного фонда.

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