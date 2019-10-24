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Суд в США заставил американца смириться с насильственной сменой пола его сына

24 октября 2019, 19:24  •  62 • В мире
Американец не смог даже с помощью суда спасти своего семилетнего сына от смены пола по инициативе его бывшей жены.
Эту историю рассказал RT Джеффри Янгер из Техаса. По его словам, его бывшая жена Энн Георгулас решила, что их сын Джеймс должен быть девочкой.
Своей цели женщина добилась путём химической кастрации, в рамках которой мальчику стали давать блокаторы полового созревания и гормональные препараты. По мнению отца, женщина делает это вопреки воле самого ребёнка.
У мальчика есть брат-близнец Джуд. Хотя Янгер пытался забрать детей себе, но присяжные вынесли вердикт о том, что детям будет более комфортно жить с матерью.
В результате Энн Георгулас разрешили назначить Джеймсу курс препаратов для смены пола. По решению суда теперь Янгер будет обязан называть своего сына "девочкой Луной", хотя его религиозные и моральные убеждения противоречат этому.
Кроме того, мужчину принудили пройти курс "трансгендеризма", сообщает телеканал.

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